Hay una gran alegría en la familia de la leyenda del fútbol mundial Cristiano Ronaldo. El hijo mayor del futbolista, Cristiano Ronaldo Jr, celebró sus 16 años de manera especial rodeado de sus seres queridos. Aunque su padre participa actualmente en competiciones importantes con la selección de Portugal, los miembros de la familia organizaron un día inolvidable para el joven futbolista. Así lo informa Goal.com.

El evento fue organizado a un alto nivel por Georgina Rodriguez. Esta velada en el jardín estuvo enriquecida con una fiesta junto a la piscina y diversos juegos interesantes. Según informa Goal.com, se organizaron competiciones de sumo y estaciones de juegos estilo carnaval para los invitados. El descanso junto a la piscina bajo el clima cálido fue del agrado de todos los asistentes.

Uno de los aspectos más destacados del evento fue el banquete festivo. Georgina presentó a los invitados varios tipos de paella, uno de los platos más selectos de la cocina mediterránea. Además, en lugar del pastel de cumpleaños tradicional, se preparó una enorme torre de donuts. Este dulce inusual estaba decorado con letras azules y el número «16» en color plateado.

Felicitaciones y emociones de la familia

Georgina Rodriguez publicó un post emotivo en sus redes sociales con motivo del cumpleaños de su hijo. «Aunque ya mides casi 2 metros, siempre serás mi niño pequeño. Te deseo amor, salud y éxito. Tus padres y hermanos te quieren mucho», escribió.

Cristiano Ronaldo tampoco olvidó felicitar a su hijo. El cinco veces ganador del Balón de Oro compartió una nueva foto con su hijo a través de Instagram Stories y comentó de forma breve pero significativa: «¡Feliz cumpleaños, hijo! Tu padre te quiere». En ese momento, el futbolista se preparaba para el próximo partido en la concentración de la selección de Portugal.

La visita de un grupo de mariachis dio un toque especial a la celebración. Los músicos interpretaron canciones especiales para Cristiano Jr. Aunque el joven futbolista se sintió un poco tímido por la atención, se tomó fotos con el grupo como recuerdo. Todos los invitados estuvieron de buen humor durante toda la noche.

A pesar de la alegría de los padres, la atención de la familia futbolística se centró inevitablemente en los acontecimientos del campo. El cumpleaños coincidió con el partido de Portugal contra la República Democrática del Congo en el marco del Mundial 2026. El pequeño Ronaldo y sus amigos siguieron el juego con atención, aunque el empate 1-1 afectó ligeramente el ánimo festivo.

Actualmente jugando en la academia de Al-Nassr, Cristiano Ronaldo Jr aspira a ser un sucesor digno de su padre. Cumplir 16 años se ve como un paso importante en el camino hacia el fútbol profesional. Los aficionados al fútbol de Uzbekistán también se han unido a la alegría de esta familia estrella en las redes sociales dejando comentarios positivos.