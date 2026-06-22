Empate entre Bélgica e Irán

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Empate entre Bélgica e Irán

El encuentro entre las selecciones de Bélgica e Irán, integrantes del grupo G de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, terminó en empate. El partido, disputado en un estadio de Los Ángeles, finalizó con un resultado de 0-0. No se marcaron goles, por lo que no hubo goleadores. En el minuto 67, el futbolista belga Nathan Ngoy recibió una tarjeta roja, dejando a su equipo con un jugador menos.

Bélgica mantuvo una clara superioridad durante el juego. El equipo realizó 22 remates hacia la portería contraria, de los cuales 7 fueron a puerta. Irán, por su parte, lanzó 7 remates, con 3 disparos al arco.

Los belgas también dominaron la posesión del balón con un 68 %, mientras que Irán tuvo un 32 %. Bélgica completó 575 pases con una precisión del 88 %, mientras que los jugadores iraníes realizaron 206 pases con una precisión del 73 %.

En cuanto a las faltas, Bélgica cometió 7 e Irán 9. Ambos equipos recibieron una tarjeta amarilla cada uno. La tarjeta roja fue únicamente para Bélgica.

Irán fue superior en fueras de juego con un 4-3. En saques de esquina, Bélgica registró un resultado de 4-2.

Tras este empate, Irán y Bélgica suman 2 puntos cada uno después de dos partidos. Gracias a una mejor diferencia de goles, Irán se sitúa primero en el grupo G y Bélgica segundo.

BélgicaIránLos ÁngelesNathan Ngoy
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