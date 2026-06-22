Conflicto entre Thomas Tuchel y Jude Bellingham: ¿quién manda en la selección de Inglaterra?

La relación entre el nuevo seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, y la estrella del equipo, Jude Bellingham, está en el centro de atención del mundo deportivo. Se espera que el «choque de personalidades» entre el centrocampista del Real Madrid y el técnico alemán tenga un impacto significativo en la estrategia futura de la selección. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según la información proporcionada por el exfutbolista Danny Mills a Goal.com, Tuchel ha priorizado la disciplina, demostrando que es el líder absoluto del equipo. En esta situación, estrellas jóvenes y ambiciosas como Bellingham deben adaptarse a las estrictas exigencias del entrenador. Se dice que las decisiones de Tuchel no solo afectan a la táctica, sino también al comportamiento de los jugadores en el campo.

Disciplina y estatus de estrella

Bellingham vistió la camiseta número 10 de la selección inglesa y fue titular en el partido contra Croacia en las eliminatorias del Mundial 2026. Aunque marcó un gol y contribuyó a la victoria por 4-2 de su equipo, la actitud de Tuchel hacia el jugador sigue siendo cautelosa. Los expertos interpretan esto como una forma del entrenador de enviar la señal de «aquí mando yo» a todo el equipo.

En opinión de Danny Mills, es posible que a Tuchel no le hayan gustado algunas reacciones emocionales y la actitud de Bellingham dentro del campo. Sin embargo, se destaca que este conflicto puede servir para el crecimiento del futbolista. Teniendo en cuenta que la estrella del Real Madrid es aún muy joven, trabajar con un entrenador tan experimentado será un paso importante para su madurez profesional.

Nueva era y competencia

En la selección inglesa, no solo aumenta la disciplina, sino también la competencia por un lugar en la alineación. Por ejemplo, jóvenes talentos como Morgan Rogers se presentan como aspirantes serios al puesto de Bellingham. Esto significa que cualquier jugador «intocable» debe seguir trabajando en sí mismo. Para Tuchel, lo más importante no es el nombre del jugador o su estatus en el club, sino cuánto se adapta al sistema.

En conclusión, la selección de Inglaterra entra en una nueva etapa bajo el mando de Thomas Tuchel. El entendimiento entre el entrenador y jugadores de nivel «Galáctico» como Jude Bellingham definirá el éxito de Inglaterra en los próximos torneos. Por ahora, Tuchel ha dejado clara su posición: la disciplina y las instrucciones del entrenador están por encima de cualquier talento individual.