Fabio Cannavaro revela sus planes antes del partido entre Uzbekistán y Portugal

El seleccionador de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, compartió sus reflexiones sobre las fortalezas del rival y los objetivos de su equipo antes del encuentro contra Portugal.

Señaló que Portugal cuenta con muchos jugadores de alto nivel, incluyendo a Cristiano Ronaldo. Cannavaro destacó la preferencia de los portugueses por el control del balón, la gestión del juego mediante pases cortos y su capacidad para limitar la presión del oponente.

«Portugal es peligroso en cada situación. Por eso, debemos ser muy disciplinados en defensa. Cuando tengamos la posesión, debemos intentar generarles problemas», afirmó el entrenador.

Cannavaro también reconoció el nivel de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, considera que, una vez comenzado el partido, los jugadores deben centrarse en sus funciones y no en los nombres estelares del rival.

«Ronaldo es un gran futbolista y una estrella mundial. Pero una vez que empiece el encuentro, hay que olvidar todo eso. Debemos enfocarnos totalmente en nuestra tarea en el campo», dijo.

El técnico italiano también mencionó la impresión que desea dejar de Uzbekistán al final del torneo. Aunque es la primera vez que la selección participa en la Copa del Mundo, quiere que sea recordada como un equipo organizado, disciplinado y que no teme a los rivales fuertes.