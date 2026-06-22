El FC Barcelona considera a Harry Kane para reforzar su línea de ataque

El club catalán, el FC Barcelona, estudia una opción inesperada para cubrir la posición de delantero centro tras la salida de Robert Lewandowski: el capitán de la selección inglesa, Harry Kane. Según un medio deportivo, la directiva del club ya se ha puesto en contacto con los representantes del jugador para conocer su postura sobre un posible traspaso a la liga española. Así lo informa Goal.com en su noticia.

El delantero de 32 años, que actualmente milita en el Bayern Munich, ha tenido ciertos malentendidos respecto a su contrato con el club bávaro. Se considera que esta situación podría abrir una oportunidad de fichaje para el Barcelona. Aunque aún no se ha enviado una oferta oficial, los catalanes han logrado obtener información preliminar del entorno del futbolista.

Desacuerdo sobre la duración del contrato

El problema principal entre Harry Kane y la directiva del Bayern radica en la duración del nuevo contrato. El acuerdo actual del jugador finaliza en 2027. Según se informa, Kane desea vincular su futuro a Múnich hasta 2030, pero la directiva del club solo le ofrece una prórroga de dos años.

Según Goal.com, la probabilidad de que este traspaso se concrete se considera baja por el momento. El jugador está satisfecho con su vida en Múnich, pero si las negociaciones contractuales llegan a un callejón sin salida, la situación podría cambiar drásticamente. El Barcelona sigue este proceso con atención.

Las exigencias tácticas de Hansi Flick

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha implementado un estilo de juego basado en una presión alta. Por ello, necesita un delantero que no solo anote goles, sino que también trabaje activamente en defensa. Harry Kane cumple plenamente con estos requisitos gracias a su versatilidad.

No obstante, el delantero del Atlético de Madrid, Julian Alvarez, sigue siendo el objetivo prioritario en la lista de transferencias del club. El futbolista argentino ha mostrado un gran interés en unirse al Barcelona y es visto como el candidato que mejor encaja en el esquema táctico de Flick.

El aspecto financiero tampoco será sencillo para los catalanes. La estrella inglesa percibe un salario anual de 25 millones de euros en el Bayern. Si las partes no llegan a un acuerdo, se espera que el Barcelona inicie sus movimientos decisivos después del Mundial.