Mientras la selección de Portugal comienza su próximo gran torneo, las polémicas en torno al capitán Cristiano Ronaldo vuelven a intensificarse. Su falta de impacto en el partido inaugural del Mundial contra la RD Congo ha vuelto a poner sobre la mesa las dudas sobre el lugar del delantero de 41 años en el once inicial. Aunque el equipo dirigido por Roberto Martinez es considerado favorito, el empate en la primera jornada ha dejado a muchos pensativos. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Durante el encuentro, Ronaldo fue prácticamente invisible y no logró realizar ningún remate preciso a portería. Mientras otras estrellas del fútbol mundial —como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane— anotaron al menos dos goles en la primera jornada, dando la victoria a sus equipos, Cristiano quedó en la sombra durante los 90 minutos. Esta situación está provocando fuertes críticas por parte de especialistas y aficionados.

Problemas de estadísticas y eficacia

Han pasado casi cinco años desde la última vez que Ronaldo marcó en un partido oficial de un gran torneo. En el duelo contra la RD Congo, solo tocó el balón 9 veces, una cifra muy baja para un delantero. Martinez, por su parte, no se atrevió a sustituir a la estrella que no mostró ninguna eficacia. Como resultado, tras el gol de Yoane Wissa, los portugueses no pudieron ejercer la presión suficiente para rescatar el partido.

Según el análisis de Goal.com, Martinez debe aprender cuándo retirar a su superestrella del campo. De lo contrario, Portugal corre el riesgo de terminar otro Mundial con un fracaso. Aunque el entrenador defendió a Ronaldo tras el partido, su rendimiento en el campo no justifica dicha defensa.

El duelo contra Uzbekistán: una prueba decisiva

El próximo rival de la selección de Portugal será la selección nacional de Uzbekistán, debutante en la Copa del Mundo. Este encuentro, que se disputará el martes, será una verdadera prueba para Martinez y Ronaldo. Si el delantero de 41 años no logra destacar en este partido, es seguro que la presión sobre el técnico aumentará.

Para los aficionados uzbekos, este partido tiene una importancia histórica. Cómo se moverá la leyenda del fútbol mundial contra los defensores uzbekos y si Martinez realizará cambios tácticos serán las principales intrigas del encuentro. Para Portugal, la victoria es vital, pero el tiempo dirá si Ronaldo es la herramienta principal o un obstáculo en el camino.

En conclusión, Portugal no necesita renunciar completamente a Cristiano Ronaldo, pero el entrenador debe tomar el control y ser capaz de tomar decisiones firmes cuando sea necesario. De lo contrario, los sueños de campeonato de un equipo con una plantilla tan estrellada podrían convertirse nuevamente en un espejismo.