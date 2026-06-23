Lionel Messi bate un récord mundial: Argentina venció a Austria

La selección argentina continúa dando pasos firmes en su camino para defender el título mundial. En un intenso encuentro disputado en Dallas, los actuales campeones se impusieron por 2-0 ante Austria. Este partido será recordado no solo por el resultado colectivo, sino también por la marca histórica establecida por la leyenda del fútbol Lionel Messi. Así lo informa Goal.com.

El juego comenzó con giros inesperados. Ya en el minuto 8, se señaló un penalti a favor de Argentina por una falta sobre Lautaro Martinez. Sin embargo, Lionel Messi falló inesperadamente el tiro, enviando el balón por encima del travesaño. A pesar de ello, este fallo no desmoralizó al delantero, quien posteriormente no solo corrigió su error, sino que superó el récord de Miroslav Klose como el máximo goleador histórico de los mundiales.

Récord histórico y héroes del partido

Lionel Messi anotó un doblete durante el encuentro, elevando su cuenta goleadora a niveles récord. Según Goal.com, Messi ahora ocupa en solitario el puesto de máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo. Sus acciones en el campo y su actividad en la segunda mitad demostraron que el poder ofensivo de Argentina sigue intacto.

En la línea defensiva, Lisandro Martinez del Manchester United y el defensor de Tottenham, Cristian Romero, actuaron con seguridad. Aunque Romero se vio obligado a abandonar el campo al inicio del segundo tiempo por una lesión, la defensa argentina no dejó prácticamente ninguna oportunidad a los atacantes austriacos liderados por Michael Gregoritsch. El portero Emiliano Martinez volvió a demostrar su calidad al detener un peligroso tiro libre ejecutado por Marcel Sabitzer.

En el mediocampo, Rodrigo De Paul cumplió su función habitual de «guardaespaldas» de Messi, realizando un trabajo enorme por la banda derecha. Alexis Mac Allister se mostró activo en la zona de contención, asegurando la defensa y distribuyendo el balón hacia adelante. El lateral izquierdo Marcos Acuña fue efectivo tanto en defensa como en ataque, asistiendo en el gol de la victoria.

Si bien el récord de Lionel Messi es motivo de alegría, la falta de eficacia de Lautaro Martinez y Julian Alvarez preocupa un poco al cuerpo técnico. Estos delanteros tuvieron varias oportunidades claras durante el partido que no supieron aprovechar. Para Argentina, es vital que sus delanteros principales recuperen su forma deportiva antes de los próximos encuentros decisivos.