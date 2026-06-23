Lionel Messi bate un récord mundial: Argentina se clasifica anticipadamente a los play-offs

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, logró un hito histórico en el partido de fase de grupos del Mundial 2026 contra Austria (2-0) en Dallas. El experimentado delantero anotó un doblete, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo. Esta victoria clasifica anticipadamente a los vigentes campeones a los octavos de final. Así lo informa Goal.com en su noticia.

A los 38 años, Lionel Messi logró superar el récord mantenido durante mucho tiempo por Miroslav Klose. Tras unos minutos iniciales intensos, fue Messi quien abrió el marcador y anotó el segundo gol justo antes del final del encuentro, consolidando su estatus como el futbolista más efectivo de la historia del torneo.

El camino al récord y un penalti fallado

Lo curioso es que Lionel Messi no pudo aprovechar un penalti en la primera parte. Su disparo pasó rozando el poste. Sin embargo, el propio futbolista destacó que este error podría haber beneficiado al equipo. Según Goal.com, Messi tuvo un enfoque particular sobre este hecho en su entrevista posterior al partido.

"Para ser sincero, es sorprendente cómo se desarrollaron los hechos. Hoy podría haber aprovechado el penalti para ampliar la ventaja, pero si hubiera marcado en ese momento, quizás no habría anotado los dos goles siguientes. Nunca se sabe, lo importante es el esfuerzo del equipo y estoy satisfecho con el resultado", afirmó Lionel Messi.

Argentina se prepara para los play-offs

La selección argentina, que sumó seis puntos en los dos primeros partidos del Grupo J, resolvió anticipadamente su pase a la siguiente ronda. Para los dirigidos por Lionel Scaloni, el último partido del grupo ya no tiene relevancia en la tabla, lo que permite dar descanso a los jugadores principales y facilitar su recuperación.

"Nuestro plan era lograr dos victorias. No fue fácil, ya que en el Mundial todos los partidos son muy disputados. Lo importante es que cumplimos la tarea. Somos la selección de Argentina y salimos al campo solo para ganar contra cualquier rival", añadió el capitán.

En su última Copa del Mundo, Lionel Messi continúa alcanzando nuevas cimas, no solo en éxitos colectivos sino también en récords personales. Su partido en Dallas quedará sin duda grabado en la memoria de los aficionados, ya que ahora es oficialmente el máximo goleador de la historia del torneo más prestigioso del planeta.