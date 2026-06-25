El Chelsea pide 75 millones de libras por Malo Gusto: el defensa podría abandonar el club

El Chelsea de Londres sigue reestructurando su plantilla de forma seria. Han surgido informes de que el lateral derecho Malo Gusto está considerando opciones para abandonar Stamford Bridge en este mercado de fichajes de verano. La directiva del club ha fijado un precio elevado de 75 millones de libras esterlinas por el jugador francés, según Goal.com. informa .

Gusto, de 23 años, llegó al club londinense en 2023 procedente del Lyon por unos 31 millones de libras. Sin embargo, la nueva política de fichajes y los cambios en la plantilla del Chelsea ponen en duda su futuro en el equipo. Según Goal.com, el acuerdo alcanzado por el club para el traspaso del defensa del Atalanta, Marco Palestra, por 43 millones de libras, ha intensificado el deseo de Gusto de marcharse.

Actualmente, los representantes de Malo Gusto han comenzado a negociar con varios clubes importantes. Curiosamente, el campeón de Inglaterra, el Manchester City, está en esa lista. La directiva del Manchester City está considerando la opción de Gusto para reforzar su lateral derecho. Si se concreta este traspaso, el jugador tendría la oportunidad de volver a trabajar con su antiguo entrenador, Enzo Maresca.

Obstáculos financieros en el mercado de fichajes

Aunque Matheus Nunes está rindiendo bien en esa posición en el Manchester City, el equipo de Pep Guardiola necesita un lateral derecho natural. Sin embargo, según la BBC, los 75 millones de libras que pide el Chelsea podrían ser el principal obstáculo para el traspaso. Aunque los Citizens quieren fichar al joven y talentoso defensa, un precio tan alto complicará sin duda las negociaciones.

Detrás de la alta cifra fijada por el Chelsea está el deseo de restaurar el equilibrio financiero. Tras terminar décimo en la Premier League la temporada pasada y quedarse fuera de las competiciones europeas, el equipo londinense necesita recaudar fondos mediante la venta de jugadores para cumplir con las normas del fair play financiero. Por ello, el club está dispuesto a vender a varios de sus jugadores destacados.

Además de Malo Gusto, el futuro de otros defensas del equipo, como Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo y Wesley Fofana, sigue siendo incierto. Anteriormente, el club obtuvo 52 millones de libras por el traspaso de Marc Cucurella. Ahora parece que es el momento de aligerar la plantilla y hacer espacio para nuevas incorporaciones.

Si este traspaso se lleva a cabo, se abrirá una nueva página para Malo Gusto en otro de los grandes clubes de la Premier League. El Chelsea, por su parte, dará un paso más en su camino hacia el rejuvenecimiento de la plantilla y la estabilización de su situación financiera.