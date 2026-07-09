Julio será un mes decisivo en la Superliga: 5 partidos que pueden cambiar la tabla

En la Superliga de Uzbekistán, julio no es un mes cualquiera, sino que puede convertirse en el mes de los enfrentamientos que definirán la carrera por el título.

Los líderes se enfrentan, los derbis de Taskent reviven y, en Ferganá, los aficionados esperan el gran duelo entre rivales históricos. A continuación, repasamos los 5 partidos más interesantes que no te puedes perder en julio.

Neftchi — Bukhara: una prueba seria para el líder

Uno de los duelos centrales de la jornada 12 tendrá lugar el 16 de julio en Ferganá.

Mientras que el líder de la competición, Neftchi, ocupa el primer puesto con 28 puntos, Bukhara se encuentra en el top 3 con 20 puntos. Por lo tanto, este partido podría marcar un punto de inflexión crucial en la carrera por el título.

Los equipos se enfrentaron recientemente en la Copa de Uzbekistán en Bujará, donde el partido terminó 0:0. La temporada pasada, en el duelo en Ferganá, Neftchi ganó 1:0. En aquel entonces, el destino del encuentro lo decidió un gol de Jovan Djokic en el minuto 89.

Esta vez la pregunta principal sigue abierta: ¿consolidará Neftchi su liderato o regresará Bukhara de Ferganá con puntos valiosos?

Pakhtakor — Lokomotiv: la vieja rivalidad regresa al derbi de Taskent

El 17 de julio, en el marco de la jornada 12, Pakhtakor recibirá al Lokomotiv en su estadio.

Este no es un derbi cualquiera de Taskent. Entre 2014 y 2019, los enfrentamientos entre estos dos equipos fueron determinantes en la lucha por el campeonato.

La última vez que el Lokomotiv venció a Pakhtakor a domicilio fue en 2018 por 3:1. Aquella victoria fue uno de los pasos importantes de los «ferroviarios» hacia el título.

En su último encuentro en el estadio de Pakhtakor, los locales ganaron 3:1. Doniyor Abdumannopov anotó un doblete, Dragan Ceran marcó otro gol y Sardor Abdunabiyev descontó para los visitantes.

La intriga en este derbi es enorme: ¿continuará Pakhtakor su lucha por los puestos altos o logrará el Lokomotiv la victoria a domicilio que lleva años esperando?

Bukhara — Bunyodkor: ¿intentarán los locales romper una larga racha?

El 21 de julio se disputará en Bujará uno de los partidos importantes de la jornada 13.

Bukhara, 3º, recibe a Bunyodkor, 5º. Este encuentro es vital para ambos equipos en la lucha por las posiciones de privilegio.

Sin embargo, las estadísticas no favorecen a los locales. Bukhara no ha podido vencer a Bunyodkor en casa desde 2017.

En el enfrentamiento de la temporada pasada, las «golondrinas» ganaron 2:0. En aquella ocasión, los goles de Bobur Yoldoshev y Frane Ikic dieron tres puntos importantes a los visitantes.

Esta vez, ¿pondrá Bukhara fin a su mala racha o demostrará Bunyodkor una vez más ser un rival incómodo?

Bunyodkor — Pakhtakor: una nueva página en un derbi de casi 20 años

El 26 de julio tendrá lugar uno de los enfrentamientos más emblemáticos del fútbol de Taskent.

Bunyodkor recibe a Pakhtakor. El hecho de que ambos equipos estén en la parte alta de la tabla aumenta la importancia de este derbi.

Curiosamente, en los últimos 5 derbis disputados en casa en la Superliga, Bunyodkor ha derrotado a Pakhtakor en tres ocasiones.

La temporada pasada, el partido en el estadio de Bunyodkor terminó 1:1. Temurkhuja Abdukholikov e Igor Sergeev fueron los autores de los goles.

Quién se impondrá en este derbi: ¿continuará Bunyodkor con su tradición en casa o tomará Pakhtakor la revancha ante su rival histórico?

Neftchi — Navbahor: el partido más esperado de julio

El 28 de julio, uno de los encuentros más esperados del mes tendrá lugar en Ferganá. Neftchi recibe a su eterno rival, Navbahor.

Un factor adicional que añade intriga es el duelo táctico entre los jóvenes y prometedores entrenadores del fútbol uzbeko: Timur Kapadze e Islom Ismoilov.

Los últimos enfrentamientos entre ambos en Ferganá siempre han sido intensos y sin concesiones. Especialmente el partido de la temporada pasada, que quedó en la memoria de los aficionados como una de las remontadas más épicas.

En aquel entonces, a pesar de ir perdiendo 1:2, Neftchi logró llevarse la victoria por 3:2 gracias a dos goles de Zoran Marusic.

¿Veremos otro espectáculo inolvidable en Ferganá? ¿O buscará Navbahor revancha tras la dolorosa derrota del año pasado?

El mes de julio puede decidir muchas cosas en la Superliga

Los enfrentamientos directos entre líderes, los derbis de Taskent y la gran rivalidad en Ferganá hacen de julio uno de los periodos más importantes del calendario de la Superliga.

Tras estos 5 partidos, la situación en la carrera por el título, el top 3 y la lucha por los puestos altos podría cambiar drásticamente.