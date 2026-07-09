El goleador de Surkhon se marcha a Pakhtakor: hay una cláusula importante en el acuerdo

El delantero de Surkhon, Stefan Chinedu, continuará temporalmente su carrera en Pakhtakor. El club de Termez primero extendió el contrato actual con el delantero nigeriano y luego lo envió cedido al club de Tashkent.

Este traspaso ha sido uno de los eventos destacados antes de la segunda mitad de la temporada de la Superliga, ya que Chinedu había ganado la atención de los aficionados con sus resultados en Surkhon en poco tiempo.

Contrato con Chinedu extendido hasta 2027

Según el servicio de prensa de Surkhon, el club ha extendido el contrato laboral actual de Stefan Chinedu hasta finales de 2027.

Esta decisión demuestra que el equipo de Termez no ha descartado al delantero de sus planes a largo plazo. Es decir, aunque el jugador esté cedido, sus derechos siguen perteneciendo a Surkhon.

El delantero jugará en Pakhtakor hasta el final de la temporada

Según el acuerdo entre las partes, el delantero nigeriano jugará cedido en Pakhtakor hasta el final de la temporada 2026.

Para Pakhtakor, este fichaje puede aumentar la competencia y las opciones de gol en la línea de ataque. Chinedu tendrá la oportunidad de demostrar su nivel en un equipo que lucha por el campeonato.

10 goles en 14 partidos

Stefan Chinedu ha disputado un total de 14 partidos oficiales con el Surkhon.

En estos encuentros, el delantero anotó 10 goles. Esta cifra lo consolidó como uno de los legionarios más efectivos de la Superliga.

Surkhon agradece al delantero

El club de Termez reconoció especialmente el trabajo del jugador en el equipo.

«Nuestro equipo agradece a Chinedu por su trabajo dedicado en nuestro club», informó el club.

La intriga principal detrás de la cesión

El paso de Chinedu a Pakhtakor podría hacer que la competencia en la Superliga sea aún más interesante en la segunda mitad de la temporada.

Por un lado, Pakhtakor obtiene un delantero experimentado y goleador. Por otro lado, Surkhon mantiene el control sobre el futuro del jugador al extender su contrato.