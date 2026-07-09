El club español Real Madrid ha tomado una decisión definitiva sobre la extensión del contrato de uno de sus centrocampistas clave, Aurélien Tchouaméni. Esta noticia supone un duro golpe para el equipo inglés Manchester United, ya que los «Red Devils» llevaban mucho tiempo planeando incorporar al jugador francés a sus filas. Según la información difundida por AS, el club madrileño ha rechazado todas las ofertas recibidas por el jugador. Así lo informa Goal.com .

Las negociaciones entre Aurélien Tchouaméni y la directiva del Real Madrid concluyeron con éxito, firmando ambas partes un nuevo contrato de cinco años hasta 2031. Este acuerdo es parte de la estrategia del club para retener a sus jóvenes estrellas y formar el núcleo del equipo para el futuro. El propio jugador ha manifestado su deseo de continuar su carrera en la capital española y que no considerará propuestas de otros clubes.

Nuevo salario y decisión estratégica

Los informes iniciales sugerían que Tchouaméni recibiría un salario de 13 millones de euros anuales bajo el nuevo contrato. Sin embargo, los últimos datos indican que los ingresos anuales del centrocampista defensivo francés rondan los 9 millones de euros. Se dice que el jugador priorizó el crecimiento deportivo y el prestigio del club sobre el aspecto financiero. Considera que Madrid es el mejor lugar del mundo para mejorar sus habilidades y ganar trofeos.

La directiva del Manchester United había marcado a Tchouaméni como su objetivo principal para resolver los problemas en el centro del campo. Los representantes del club mancuniano intentaron contactar con los agentes del jugador, pero la directiva del Real Madrid se negó rotundamente a negociar el traspaso. El club inglés fue advertido con antelación de que el jugador francés no estaba en venta.

El entrenador del equipo, José Mourinho, recibió la noticia con gran satisfacción. El técnico portugués considera a Tchouaméni uno de los mejores jugadores del mundo en su posición. Según el entrenador, Aurélien es crucial para gestionar el ritmo y el control del juego del equipo. La gran confianza mostrada por el entrenador ha reforzado la lealtad del jugador hacia el club.

Tchouaméni ha destacado en varias ocasiones que se ha adaptado perfectamente no solo al campo, sino también a los valores del club y al entorno de la ciudad. Su vínculo con Madrid se ha convertido en algo más que un contrato profesional, es una conexión emocional. Esta situación permitió que las negociaciones fueran muy fluidas y sin problemas, a pesar del ruido en el mercado de fichajes.

En conclusión, se puede decir que el Real Madrid sigue preservando a su «generación de oro». El Manchester United, por su parte, se ve obligado a buscar otras opciones para reforzar su mediocampo. La permanencia de Tchouaméni hasta 2031 es un paso importante que garantiza la estabilidad del club madrileño para la próxima década.