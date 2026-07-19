Ferran Torres, cerca del PSG: ¿qué hay detrás de la decisión del FC Barcelona?

El delantero del FC Barcelona, Ferran Torres, podría continuar su carrera en París. Según la prensa española, las negociaciones entre el PSG y los catalanes han avanzado, y el propio jugador no ve con malos ojos el nuevo desafío.

Sin embargo, el traspaso aún no se ha confirmado oficialmente. El destino del acuerdo depende de la cifra del traspaso y de los planes del FC Barcelona para su línea de ataque.

Las negociaciones se acercan a una fase decisiva

Según Mundo Deportivo, el PSG ha iniciado gestiones serias para fichar a Ferran Torres. Las conversaciones entre las partes han progresado considerablemente y el futbolista español valora positivamente la opción de marcharse al club parisino.

El entrenador del PSG, Luis Enrique, conoce bien las capacidades de Torres. Ambos coincidieron en la selección española y el técnico valora que el jugador pueda desempeñarse en varias posiciones de ataque.

A pesar de ello, los clubes aún no han anunciado un acuerdo oficial. Por lo tanto, el traspaso debe considerarse como una negociación con altas probabilidades y no como un hecho consumado.

¿Por qué el FC Barcelona podría vender a su delantero?

El contrato de Ferran Torres con el FC Barcelona vence el 30 de junio de 2027. Esto significa que si los catalanes no toman una decisión sobre su futuro este verano, el jugador entrará en el último año de su contrato la próxima temporada.

Existe otro factor financiero. Según los informes, si se renovara el contrato de Torres, el FC Barcelona tendría que pagar 8 millones de euros adicionales a su antiguo club, el «Manchester City». Vender al jugador ahora podría liberar a los catalanes de este gasto.

Además, se dice que el FC Barcelona planea renovar su delantera y fichar a un nuevo delantero centro. El traspaso de Torres podría generar fondos y liberar espacio en el presupuesto salarial para un nuevo jugador.

Ferran ha completado su temporada más productiva

El delantero de 26 años disputó 49 partidos en todas las competiciones con el FC Barcelona la temporada pasada, marcando 21 goles. Esta ha sido su mejor marca personal con el conjunto catalán.

Aunque no siempre fue titular indiscutible, Torres se convirtió en un jugador de rotación clave para Hans-Dieter Flick. Puede jugar como delantero centro y en ambas bandas.

Transfermarkt valora su valor de mercado actual en 50 millones de euros. Asimismo, el jugador figura actualmente con el dorsal número 7 en la plantilla oficial del FC Barcelona.

¿Quién sale ganando con el traspaso?

El PSG podría incorporar a un jugador polivalente y experimentado a su ataque a través de Torres. Conocer el estilo de Luis Enrique le ayudaría a adaptarse rápidamente a París.

Por su parte, el FC Barcelona podría destinar los ingresos del traspaso a la compra de un nuevo delantero y evitar el pago adicional ligado a la extensión del contrato.

Sin embargo, vender a un jugador que ha marcado 21 goles no es una decisión exenta de riesgos. Torres demostró su eficacia incluso sin tener garantizado un puesto en el once inicial. Ahora, la gran duda es: ¿presentará el PSG una oferta oficial que satisfaga al Barça o se quedará este fichaje mediático en un simple rumor?