Según Alan Pardew, reconocido especialista del fútbol inglés, el Arsenal parece estar a otro nivel y ser claramente superior a todos sus rivales de la liga nacional antes de la nueva temporada. Según talkSPORT, el equipo de Mikel Arteta conquistó la Supercopa de pretemporada tras vencer con autoridad por 3-0 al Manchester City en el Principality Stadium de Cardiff. Goal.com informa de ello.

Desde los primeros segundos del partido, el equipo local comenzó a influir en el desarrollo del encuentro. Riccardo Calafiori abrió el marcador cuando apenas habían transcurrido 23 segundos, marcando el tono del partido. Después, Kai Havertz y Martin Ødegaard también encontraron la red rival. El debutante Christos Tzolis dio las asistencias en ambos goles y demostró desde su primer partido que podía ser útil para el equipo.

Esta brillante victoria otorgó al club el 18.º título de Supercopa de su historia. Bruno Guimarães, que también disputó este encuentro, firmó un debut convincente y justificó plenamente su precio de traspaso de 75 millones de libras esterlinas. Su actuación en el centro del campo recibió el reconocimiento de los especialistas.

La valoración de Alan Pardew y los especialistas

Alan Pardew valoró muy positivamente el fichaje de Bruno Guimarães y destacó que es un futbolista que conoce bien la Premier League, posee un gran potencial creativo y puede ayudar al equipo cuando sea necesario. En su opinión, la incorporación de un jugador de este nivel aumenta aún más las posibilidades del club londinense.

El exentrenador también señaló que la principal ventaja del Arsenal es la estabilidad y la continuidad táctica del equipo. Mientras otros grandes clubes atraviesan actualmente un periodo de cambios de entrenador y adaptación a nuevos sistemas, este proceso terminó hace tiempo en el equipo de Arteta, lo que supondrá una gran ventaja esta temporada.

Los planes de futuro y la ventaja psicológica

Aunque siempre resulta difícil defender el título de campeón, Alan Pardew afirmó que los jugadores del Arsenal atraviesan un excelente momento anímico y mantienen un gran deseo de ganar. El club aún podría incorporar a otra estrella antes del cierre del mercado de fichajes, aunque el traspaso de Vinícius Júnior no se concretó después de que renovara su contrato con el Real Madrid.

Según la fuente, los futbolistas que han saboreado el título juegan con una confianza especial. El Manchester City, por su parte, no pudo mostrar durante el partido su habitual atención y concentración. El Arsenal demostró ser más activo sobre el terreno de juego y estar mejor preparado mentalmente, dejando claras sus ambiciones de cara a la nueva temporada.