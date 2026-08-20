El Barcelona renuncia al fichaje de Julián Álvarez

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El Barcelona renuncia al fichaje de Julián Álvarez

El FC Barcelona ha puesto fin a sus intentos de fichar al delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez. Después de que el club madrileño rechazara una oferta de 100 millones de euros, los catalanes decidieron buscar otras alternativas antes del cierre del mercado. Así lo informa Goal.com .

Según Goal.com, a pesar de que el internacional argentino ha expresado abiertamente su deseo de cambiar de equipo, la directiva de los Colchoneros se mantiene firme en su postura. Tras el fracaso de la importante oferta presentada en verano, el director deportivo del Barça, Deco, se vio obligado a estudiar otras opciones.

El problema de reemplazar a Robert Lewandowski

El entrenador del club, Hansi Flick, continúa buscando un delantero centro para reforzar la plantilla. Sin embargo, el principal problema para la directiva sigue siendo encontrar un reemplazo adecuado para los experimentados futbolistas que abandonaron la línea ofensiva.

En opinión de Deco, el equipo puede cubrir la ausencia de Ferran Torres con los fichajes realizados, pero encontrar un sucesor a la altura de Robert Lewandowski es una tarea extremadamente complicada. El directivo reconoció que existen serias dificultades en este asunto.

En una entrevista concedida el miércoles, Hansi Flick señaló que todavía puede haber cambios antes del cierre del mercado. Si no llega un nuevo delantero, el club tendrá que confiar en sus recursos internos y realizar ajustes tácticos.

Recursos internos y planes tácticos

Algunos representantes de la directiva creen que la plantilla actual también puede salvar la situación si el mercado de fichajes termina sin éxito. El entrenador podría utilizar como delantero centro a los siguientes jugadores:

  • extremos como Raphinha y Lamine Yamal
  • Karim Adeyemi y Anthony Gordon
  • Fermín López y Dani Olmo como falsos nueves
Aunque el Barcelona no descarta por completo volver a interesarse por Julián Álvarez en el futuro, su directiva trabaja actualmente para tomar una decisión definitiva durante el tiempo restante del mercado.

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