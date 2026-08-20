Las reglas financieras y la política de fichajes del Arsenal, uno de los clubes líderes de la Premier League inglesa, preocupan seriamente a sus aficionados. Según la leyenda londinense Ian Wright, Myles Lewis-Skelly, una de las nuevas estrellas del fútbol inglés, corre el riesgo de ser vendido inesperadamente con el objetivo de obtener beneficios. El centrocampista de 19 años, formado en el club, había llamado la atención de todos con su brillante actuación en el partido de la Supercopa contra el Manchester City. Sobre ello, Goal.com informa .

Según la información difundida por Ixbt.com y otros medios deportivos, el interés de Chelsea y Manchester United por el joven futbolista y los constantes rumores de traspaso preocupan a los aficionados. La directiva del Arsenal se ve obligada a realizar grandes operaciones para mantener el equilibrio financiero, después de alcanzar un acuerdo de 51 millones de libras por el defensa del Aston Villa Ezri Konsa y fichar a otros jugadores.

Reglas financieras e influencia de los agentes

En el pódcast Stick to Football, Ian Wright expresó su profunda preocupación por la política de fichajes del club y la creciente influencia de los agentes. Afirmó que el canterano está feliz de permanecer en el equipo y no tiene intención de marcharse. Sin embargo, el hecho de que el director ejecutivo del club, Richard Garlick, no haya descartado categóricamente la venta del futbolista ha aumentado aún más la preocupación de los aficionados.

La leyenda del club criticó los rumores y aseguró que no proceden de la familia ni de los allegados del jugador, sino que los agentes tienen un papel importante en este proceso. «Myles ya ha dicho que está feliz de quedarse. ¿Por qué el Arsenal no anuncia abiertamente que no está en venta?» protestó Ian Wright durante su intervención. También añadió que la situación en torno a Gabriel Martinelli era sospechosa, ya que el futbolista está siendo ofrecido activamente a otros equipos pese a que el club no se ha puesto en contacto con ellos.

Contradicciones en la política de fichajes

Ian Wright señaló que los movimientos de la directiva del club en el mercado de fichajes carecen de lógica. Por un lado, el Arsenal intenta gastar cantidades récord para incorporar a jugadores estrella; por otro, busca desprenderse rápidamente de sus propios canteranos. Según él, esta situación es consecuencia de unas reglas financieras injustas.

Según los expertos, las reglas de rentabilidad y sostenibilidad de la Premier League obligan a los clubes a vender a sus canteranos, ya que estas operaciones se registran como beneficios netos en los informes financieros. Si la directiva del Arsenal no adopta una postura firme al respecto, el club podría perder a sus jóvenes talentos más prometedores frente a sus rivales.