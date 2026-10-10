La fecha FIFA ha terminado, el fútbol de clubes regresa y la Premier League continúa inmediatamente con un choque central. El líder, que aún no ha perdido puntos esta temporada, Manchester Cityviaja al intransigente estadio de Anfield para enfrentarse a su eterno rival, el Liverpool, dirigido por Andoni Iraola.

Este encuentro no solo es el primer enfrentamiento entre ambos entrenadores al mando de sus nuevos equipos, sino también una prueba real para los mancunianos, atrapados en un torbellino de problemas financieros. La presión psicológica sobre el equipo ha alcanzado su punto máximo después de que una comisión independiente declarara al club culpable de 114 de los 115 cargos por infracciones financieras.

Crisis financiera y rumores de transferencia sobre Husanov

En un momento en que el futuro del club es incierto, varios gigantes europeos tienen en la mira a las estrellas del Manchester:

El interés de los grandes por Husanov: El joven defensa uzbeko Abdukodir Husanovha sido objeto de informes sobre un serio interés por parte de Chelsea, Aston Villa, Everton y Bournemouth;

Presión colectiva: Estos rumores de transferencia se han intensificado en torno a casi todos los líderes del City, impidiendo que los jugadores se concentren plenamente en el campo;

El arma de rotación de Maresca: Husanov, un defensa polivalente, podría encontrar un lugar en el once inicial en la táctica defensiva del entrenador, pero debido a la estabilidad reciente, es visto como el recurso de reserva más importante capaz de cubrir cualquier punto de la defensa.

Análisis de «City Xtra»: ¿Qué alineación presentarán los «Citizens»?

El influyente portal cityxtra.co.uk que cubre de cerca al Manchester City, ha elaborado el posible once inicial para el duelo contra el Liverpool:

Portería — Gianluigi Donnarumma: El guardameta italiano regresa en excelente forma tras realizar grandes paradas con su selección contra Francia y Turquía;

Defensa — Nunes, Dias, Guehi y Gvardiol: Matheus Nunes se ha recuperado de su lesión y regresa al once inicial; El capitán Ruben Dias liderará el centro de la defensa tras cuatro victorias con Portugal; Marc Guehi se ha convertido en un pilar defensivo desde su compra en enero; Josko Gvardiol, quien comenzó la temporada con éxito, actuará en la banda izquierda;

Centro del campo — Anderson, Fernandez y Cherki: Elliot Anderson, quien se convirtió en una figura clave tras la salida de Rodri, es uno de los líderes de la liga en distancia recorrida y pases filtrados; El fichaje récord Enzo Fernandez controlará el juego en el medio; El francés Rayan Cherki está mostrando una productividad fenomenal con 6 goles y 6 asistencias en 7 partidos;

Trío de ataque — Semenyo, Haaland y Ndiaye: Antoine Semenyo, con una leve molestia en el tobillo, regresa al equipo (2 goles, 3 asistencias en 5 partidos); Iliman Ndiaye será el extremo titular en lugar de Jeremy Doku, quien apenas regresa de una lesión; En el centro, el verdugo del Liverpool — el goleador noruego que ha marcado 8 goles en 11 partidos contra los «Reds» Erling Haaland saltará al campo.



Acta del partido y listas probables

Alineación del Manchester City (probable): Donnarumma — Nunes, Dias, Guehi, Gvardiol — Anderson, Fernandez, Cherki — Semenyo, Haaland, Ndiaye.

Banquillo: Rulli, Lewis, Abdukodir Husanov, Ait-Nouri, O'Riley, Kovacic, Buaddi, Doku, Allan.

El choque en Anfield Manchester City ¿continuará su marcha o el equipo de Iraola podrá detener al campeón atrapado en problemas financieros? Todas las respuestas llegarán el domingo por la noche.