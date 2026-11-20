Durante la conversación, Jake Paul le preguntó a Khabib sobre la probabilidad de volver a su carrera como peleador y qué cantidad de dinero podría justificar tal decisión.

Sin embargo, la respuesta de Khabib demostró una vez más que su postura sobre el retiro de su carrera sigue inalterable.

La cuestión de los 200 millones de dólares, que podría ser una de las ofertas financieras más grandes en el mundo de las MMA, surgió en una conversación entre Khabib Nurmagomedov y Jake Paul. El cofundador de MVP instó al ex campeón de la UFC a regresar al octágono, mencionando incluso la posibilidad de pelear por una suma tan grande.

Si le ofrecieran 200 millones de dólares a Khabib Nurmagomedov para volver al octágono, ¿aceptaría el dinero? Jake Paul le hizo esta misma pregunta al ex campeón de la UFC. Pero para la leyenda daguestaní, ni siquiera esta suma fue suficiente para cambiar su decisión.

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«¿Cuándo vas a volver? ¿Qué tal por 200 millones de dólares?», dijo Jake Paul.

Khabib Nurmagomedov no mostró interés en la oferta. Enfatizó que no hay necesidad de reiniciar su carrera como peleador y que no necesita volver al octágono para demostrar nada.

«¿Por qué debería volver? Tengo muchos peleadores en mi equipo, son los mejores del mundo. No tengo que demostrarle nada a nadie. No hay un oponente digno para mí, solo me están ofreciendo dinero», dijo Khabib.

Jake Paul no vinculó esta oferta solo con el dinero

Jake Paul intentó explicar que el regreso de Khabib podría ser un evento importante no solo financieramente, sino para toda la industria de las MMA.

Dijo que a través de la asociación entre MVP y la PFL se están creando nuevas oportunidades para los peleadores, con el objetivo de mejorar su situación financiera y su futuro.

«No se trata solo de dinero. Con la unión de MVP y la PFL, estamos cambiando el mundo de las MMA para mejor. Estamos dando a los peleadores la oportunidad de tener una vida mejor. No sé qué condiciones tienes en tu contrato con la UFC, pero si pelearas en nuestra promoción, esto podría marcar un punto de inflexión en todo el deporte», dijo Jake Paul.

La unión de MVP y la PFL fortalece la competencia en el mercado de las MMA

La promoción MVP, cofundada por Jake Paul, y la liga PFL se fusionaron en julio de 2026. La nueva estructura está dirigida por Jake Paul y su socio Nakisa Bidaryan.

Esta unión tiene como objetivo fortalecer la competencia con la UFC en el mercado de las MMA, crear nuevas oportunidades financieras para los peleadores y aumentar el potencial comercial del deporte.

El regreso de Khabib Nurmagomedov al octágono sería, sin duda, un evento enorme para cualquier promoción. Como uno de los campeones de peso ligero más exitosos en la historia de la UFC, terminó su carrera con 29 victorias y ninguna derrota.

La pregunta sobre la oferta de 200 millones de dólares demuestra cuán fuerte es el deseo de ver a la leyenda de las peleas volver al octágono. Pero la postura de Khabib es firme por ahora: ni la oferta financiera ni las ambiciones de la nueva promoción son razones suficientes para que reinicie su carrera como peleador.