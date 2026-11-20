Debutó con la selección nacional de Uzbekistán antes de cumplir los 17 años. Ahora, Muhammad Hakimov tiene como objetivo defender el honor del país en la Copa del Mundo Sub-17 y lograr un mejor resultado que el año pasado. La FIFA ha prestado especial atención al joven defensa uzbeko.

Las oportunidades para que la nueva generación del fútbol uzbeko se luzca en el escenario internacional son cada vez mayores. La primera clasificación de la selección nacional para la Copa del Mundo, la participación de jóvenes futbolistas en torneos prestigiosos y la incorporación temprana de talentos prometedores al equipo absoluto son señales importantes de este proceso.

Uno de estos jóvenes talentos es Muhammad Hakimov. El defensa central de 17 años no solo es un jugador clave de la selección Sub-17, sino que también ha tenido la oportunidad de jugar con la selección absoluta de Uzbekistán bajo la dirección de Fabio Cannavaro.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) publicó un artículo dedicado al jugador uzbeko antes de la Copa del Mundo. En él, se destacan los objetivos de Hakimov para el torneo, su debut con la selección nacional y su actitud ante el próximo enfrentamiento contra Italia.

La selección de Uzbekistán Sub-17 quiere seguir haciendo historia

La serie de eventos importantes para el fútbol uzbeko continúa. Tras la primera participación de la selección nacional en la Copa del Mundo de la FIFA, la selección de Uzbekistán Sub-20 también se prepara para ser anfitriona de la Copa del Mundo.

En este proceso, la participación de la selección Sub-17 en la Copa del Mundo también tiene una importancia especial. Uzbekistán participó en este torneo por primera vez en 2011. Esta vez, la selección juvenil del país participa en la Copa del Mundo por quinta vez.

Cabe destacar que en sus cuatro participaciones anteriores, Uzbekistán siempre ha superado la fase de grupos. Los jóvenes jugadores actuales aspiran a continuar con esa tradición y mejorar los resultados del país en las Copas del Mundo.

Uzbekistán competirá en el grupo «E» junto a las selecciones de Jamaica, Costa de Marfil e Italia. Se espera que cada partido del grupo sea una prueba seria para el equipo.

En una entrevista con la FIFA, Muhammad Hakimov enfatizó que el equipo se ha preparado a fondo para el torneo y que sus objetivos son ambiciosos.

«Hemos venido a esta Copa del Mundo con grandes objetivos»

La selección de Uzbekistán Sub-17 disputó una serie de partidos amistosos contra rivales fuertes antes de la Copa del Mundo. Los enfrentamientos contra selecciones como España, Uruguay, Ecuador y Portugal sirvieron para aumentar la preparación y la experiencia de los jóvenes futbolistas.

En opinión de Muhammad Hakimov, estos campos de entrenamiento fueron una lección importante para el equipo.