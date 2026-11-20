Cannavaro confía en el joven Hakimov de 17 años: apunta alto para la Copa del Mundo
Debutó con la selección nacional de Uzbekistán antes de cumplir los 17 años. Ahora, Muhammad Hakimov tiene como objetivo defender el honor del país en la Copa del Mundo Sub-17 y lograr un mejor resultado que el año pasado. La FIFA ha prestado especial atención al joven defensa uzbeko.
Las oportunidades para que la nueva generación del fútbol uzbeko se luzca en el escenario internacional son cada vez mayores. La primera clasificación de la selección nacional para la Copa del Mundo, la participación de jóvenes futbolistas en torneos prestigiosos y la incorporación temprana de talentos prometedores al equipo absoluto son señales importantes de este proceso.
Uno de estos jóvenes talentos es Muhammad Hakimov. El defensa central de 17 años no solo es un jugador clave de la selección Sub-17, sino que también ha tenido la oportunidad de jugar con la selección absoluta de Uzbekistán bajo la dirección de Fabio Cannavaro.
La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) publicó un artículo dedicado al jugador uzbeko antes de la Copa del Mundo. En él, se destacan los objetivos de Hakimov para el torneo, su debut con la selección nacional y su actitud ante el próximo enfrentamiento contra Italia.
La selección de Uzbekistán Sub-17 quiere seguir haciendo historia
La serie de eventos importantes para el fútbol uzbeko continúa. Tras la primera participación de la selección nacional en la Copa del Mundo de la FIFA, la selección de Uzbekistán Sub-20 también se prepara para ser anfitriona de la Copa del Mundo.
En este proceso, la participación de la selección Sub-17 en la Copa del Mundo también tiene una importancia especial. Uzbekistán participó en este torneo por primera vez en 2011. Esta vez, la selección juvenil del país participa en la Copa del Mundo por quinta vez.
Cabe destacar que en sus cuatro participaciones anteriores, Uzbekistán siempre ha superado la fase de grupos. Los jóvenes jugadores actuales aspiran a continuar con esa tradición y mejorar los resultados del país en las Copas del Mundo.
Uzbekistán competirá en el grupo «E» junto a las selecciones de Jamaica, Costa de Marfil e Italia. Se espera que cada partido del grupo sea una prueba seria para el equipo.
En una entrevista con la FIFA, Muhammad Hakimov enfatizó que el equipo se ha preparado a fondo para el torneo y que sus objetivos son ambiciosos.
«Hemos venido a esta Copa del Mundo con grandes objetivos»
La selección de Uzbekistán Sub-17 disputó una serie de partidos amistosos contra rivales fuertes antes de la Copa del Mundo. Los enfrentamientos contra selecciones como España, Uruguay, Ecuador y Portugal sirvieron para aumentar la preparación y la experiencia de los jóvenes futbolistas.
En opinión de Muhammad Hakimov, estos campos de entrenamiento fueron una lección importante para el equipo.
«Esta Copa del Mundo es muy importante para nosotros. Nos hemos preparado para ella durante mucho tiempo. Nuestro equipo jugó partidos amistosos contra rivales fuertes como España, Uruguay, Ecuador y Portugal.
Mis compañeros y yo queremos lograr mejores resultados que antes. Si Dios quiere, haremos felices a los aficionados uzbekos en esta Copa del Mundo», dijo el joven defensa.
El equipo también cuenta con jugadores que participan en el torneo por segunda vez. Gracias a su experiencia en torneos internacionales, entienden bien lo importantes que son los primeros partidos.
Uzbekistán terminó su participación en el torneo del año pasado en los dieciseisavos de final. Esta vez, el equipo no solo aspira a superar la fase de grupos, sino también a tener éxito en las siguientes etapas.
La revancha contra Italia: el objetivo especial de Hakimov
El tercer partido de la fase de grupos tiene una importancia especial para Uzbekistán. La razón es que los jóvenes futbolistas se enfrentarán a la selección de Italia. Este fue el rival que puso fin a la participación de los jugadores uzbekos en el torneo de la Copa del Mundo del año pasado.
Muhammad Hakimov calificó este encuentro como un partido especial tanto para él como para el delantero Asilbek Aliyev.
«El partido contra Italia tiene una importancia especial tanto para mí como para Asilbek Aliyev. El año pasado fuimos eliminados del torneo tras perder contra Italia. Italia es un equipo bien organizado. Pero esta vez, daremos todo nuestro esfuerzo para vencerlos.
Al mismo tiempo, entendemos que no hay rivales débiles en nuestro grupo. Cada equipo tiene sus propias fortalezas. Costa de Marfil, Jamaica e Italia son todas selecciones fuertes.
Sin embargo, hemos venido a este torneo con grandes objetivos. Haremos todo lo que esté en nuestras manos, demostraremos nuestras capacidades e intentaremos lograr un buen resultado», dijo Hakimov.
Estas opiniones demuestran que el equipo aborda a sus rivales con respeto, pero también con confianza en sus propias posibilidades.
Cannavaro confió en Hakimov antes de que cumpliera los 17 años
Si bien la participación de Muhammad Hakimov en la selección Sub-17 es una de las etapas importantes de su carrera, su convocatoria a la selección absoluta es una valoración seria del futuro del joven futbolista.
El defensa central de 17 años destaca por su pensamiento táctico, su tranquilidad y su alta velocidad. Es reconocido como uno de los jóvenes defensas más prometedores del fútbol uzbeko.
El experto italiano Fabio Cannavaro también ha expresado su confianza en el potencial de Hakimov. Cannavaro, quien logró grandes éxitos en su carrera como defensa, hizo debutar al joven jugador en la selección absoluta de Uzbekistán tres días antes de que cumpliera 17 años.
En aquel momento, Hakimov solo había disputado siete partidos con el Bunyodkor. Desde este punto de vista, su convocatoria y debut en la selección nacional supusieron una gran muestra de confianza y responsabilidad para el joven jugador.
Esta situación demuestra que está surgiendo una nueva generación de defensas en el fútbol uzbeko. Abdukodir Khusanovy sus éxitos en el escenario internacional pueden servir como un ejemplo y una motivación única para los jóvenes futbolistas que vienen detrás.
«Debutando en la selección nacional es el sueño de todo futbolista»
Muhammad Hakimov no ocultó su satisfacción por haber tenido la oportunidad de jugar en la selección absoluta. Subrayó que valora la confianza depositada por el cuerpo técnico y que este evento es una de las etapas más importantes de su vida futbolística.
«Ser convocado a la selección nacional es el sueño de todo futbolista. Tuve la suerte de debutar. Quiero expresar mi gratitud al cuerpo técnico por la confianza depositada en mí.
Por supuesto, es difícil expresar este sentimiento con palabras. Defender el honor de la selección absoluta siempre ha sido uno de mis mayores sueños. Agradezco a Dios por ayudarme a hacer realidad este sueño.
Sin embargo, ahora tenemos otra tarea importante por delante. Junto con la selección de Uzbekistán Sub-17, daremos todo nuestro esfuerzo para defender dignamente a nuestro país en la Copa del Mundo y lograr el mejor resultado posible», dijo Muhammad Hakimov.
¿Está surgiendo otro defensa central después de Khusanov?
El debut de Muhammad Hakimov en la selección nacional y la atención de la FIFA hacia el joven jugador indican que están apareciendo nuevos talentos para la línea defensiva del fútbol uzbeko.
Abdukodir Khusanovy sus éxitos en el fútbol internacional han cambiado sin duda la percepción sobre los defensas uzbekos. Ahora, la incorporación temprana de jóvenes futbolistas como Hakimov a la selección nacional podría fortalecer la competencia en la línea defensiva en el futuro.
Por supuesto, es pronto para evaluar el futuro de un futbolista de 17 años basándose solo en unos pocos partidos o en su debut. Todavía tiene un largo camino por recorrer, torneos internacionales, competencia en el club y un proceso de crecimiento constante.
Sin embargo, el hecho de que un experto como Fabio Cannavaro, quien ha visto los niveles más altos del arte defensivo en su carrera, confíe en el joven futbolista, que la FIFA lo mencione especialmente y sus audaces objetivos antes de la Copa del Mundo, aumentan el interés por Muhammad Hakimov.
Ahora, la tarea más importante es justificar esta confianza con el juego en el campo. Hasta dónde llegará la selección de Uzbekistán Sub-17 en la Copa del Mundo y hasta qué punto Muhammad Hakimov se mostrará, serán algunos de los aspectos más interesantes del torneo.
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