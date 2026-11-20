En el campeonato mundial juvenil de judo, el equipo nacional de Uzbekistán ha conseguido una nueva medalla. En la categoría de −81 kg nuestro compatriota Sa’dulla Ravshanov tuvo una trayectoria exitosa hasta la final, convirtiéndose finalmente en medallista de plata.

El camino a la final y el combate decisivo

Durante el torneo, Sa’dulla Ravshanov compitió con éxito contra representantes de las principales escuelas de judo del mundo. En las etapas de clasificación y semifinales, derrotó a representantes de Japón, Brasil, Georgia, China y en la semifinal a los de Francia , asegurando su pase a la final.

En el combate por la medalla de oro, el judoka uzbeko perdió ante el ruso Yaroslav Bunakov y fue galardonado con la medalla de plata del campeonato mundial.

Etapa País / Atleta rival Resultado Combates de clasificación Representantes de Japón, Brasil, Georgia, China Victoria Semifinal Representante de Francia Victoria Final Yaroslav Bunakov Medalla de plata

Medallero del equipo de Uzbekistán

Tras el éxito de Sa’dulla Ravshanov, el número de medallas del equipo nacional de Uzbekistán en este campeonato mundial juvenil llegó a 2 . Actualmente, nuestro equipo cuenta con 1 medalla de oro y 1 medalla de plata .

¿Qué opina sobre el hecho de que Sa’dulla Ravshanov haya llegado a la final del campeonato mundial en -81 kg y ganado la medalla de plata, y qué nos dice esto sobre la preparación de nuestros jóvenes judokas para las competiciones de adultos? ¡Deje sus comentarios!