Campeonato Mundial Juvenil de Judo: Sa’dulla Ravshanov gana la medalla de plata
En el campeonato mundial juvenil de judo, el equipo nacional de Uzbekistán ha conseguido una nueva medalla. En la categoría de −81 kg nuestro compatriota Sa’dulla Ravshanov tuvo una trayectoria exitosa hasta la final, convirtiéndose finalmente en medallista de plata.
El camino a la final y el combate decisivo
Durante el torneo, Sa’dulla Ravshanov compitió con éxito contra representantes de las principales escuelas de judo del mundo. En las etapas de clasificación y semifinales, derrotó a representantes de Japón, Brasil, Georgia, China y en la semifinal a los de Francia , asegurando su pase a la final.
En el combate por la medalla de oro, el judoka uzbeko perdió ante el ruso Yaroslav Bunakov y fue galardonado con la medalla de plata del campeonato mundial.
Etapa
País / Atleta rival
Resultado
Combates de clasificación
Representantes de Japón, Brasil, Georgia, China
Victoria
Semifinal
Representante de Francia
Victoria
Final
Yaroslav Bunakov
Medalla de plata
Medallero del equipo de Uzbekistán
Tras el éxito de Sa’dulla Ravshanov, el número de medallas del equipo nacional de Uzbekistán en este campeonato mundial juvenil llegó a 2 . Actualmente, nuestro equipo cuenta con 1 medalla de oro y 1 medalla de plata .
¿Qué opina sobre el hecho de que Sa’dulla Ravshanov haya llegado a la final del campeonato mundial en -81 kg y ganado la medalla de plata, y qué nos dice esto sobre la preparación de nuestros jóvenes judokas para las competiciones de adultos? ¡Deje sus comentarios!
- #Sa’dulla Ravshanov
- #Campeonato Mundial Juvenil de Judo
- #Federación de Judo de Uzbekistán
- #Judo
- #Uzbekistán
Sin anuncios con la suscripción
Zamin Premium — 4 900 UZS al mes
Comentarios0
…