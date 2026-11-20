Yuan Shufan, una especialista en medicina tradicional que vivió en la provincia china de Henan, dejó un legado único para las generaciones futuras. Al final de su vida, seleccionó 100 recetas medicinales basadas en sus largos años de experiencia y pidió que fueran grabadas en su lápida tras su muerte. Así lo informó Shanghai Daily .

Yuan Shufan practicó la medicina tradicional china desde los 16 años y trató a pacientes durante más de 80 años. Falleció en 2006 a los 97 años.

El nieto de la médica, Wang Kejun, informó a los medios locales que su abuela había registrado sus conocimientos y experiencias de tratamiento a lo largo de los años. Al final de su vida, seleccionó 100 recetas y encargó a su hijo que las grabara en su lápida.

Las recetas indican los nombres de las plantas medicinales y sus cantidades precisas. Sin embargo, debido al espacio limitado de la lápida, se grabaron más de 50 de las recetas seleccionadas.

Yuan Shufan consideraba que el conocimiento de la medicina tradicional no debía pertenecer a una sola persona, sino beneficiar a los demás. Quería dejar sus recetas como un legado que ayudara a las personas a tratarse de forma gratuita o lo más económica posible.

En los últimos días, personas de diversas partes del país han comenzado a llegar al pueblo de Panlongqiao, en el distrito de Xiping (provincia de Henan), donde se encuentra su tumba. Están fotografiando las inscripciones de la lápida y copiando las recetas. Según los medios locales, entre 300 y 400 personas visitan el lugar cada día.

Al mismo tiempo, el nieto de la médica advirtió sobre el uso de las recetas sin consejo médico. Destacó que estas inscripciones pueden servir como fuente de intercambio de experiencias para especialistas, pero que los pacientes no deben intentar prepararlas y automedicarse.