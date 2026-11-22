El joven boxeador Sayat Ilyasov, quien logró medallas internacionales con la selección nacional de Uzbekistán, ha finalizado el proceso para obtener la ciudadanía kazaja. El decreto que le otorga la nacionalidad ha sido firmado y los documentos correspondientes han sido presentados para su tramitación. Se espera que ahora el atleta pueda participar en competiciones internacionales representando a la selección de Kazajistán.

El traslado del boxeador uzbeko a Kazajistán y su intención de defender a su nuevo equipo nacional habían sido objeto de debate durante varios meses. Debido al proceso de formalización de la ciudadanía, Sayat Ilyasov no pudo integrarse plenamente al equipo de boxeo de Kazajistán durante un tiempo, llegando incluso a perderse el campeonato nacional.

Ahora, una etapa crucial de este proceso ha quedado atrás. El entrenador del atleta, Yerdos Janabergenov, informó que el decreto de concesión de la ciudadanía kazaja ha sido firmado y que los documentos han entrado en la fase de tramitación. Esto fue reportado por Sports.kz basándose en una entrevista con el periodista Aslan Kajenov.

El presidente de Kazajistán firmó el decreto de concesión de la ciudadanía

Según el entrenador del boxeador, Yerdos Janabergenov, tras la firma del decreto por parte del jefe de Estado, acudieron a la policía de migración para presentar la documentación necesaria.

« Agradezco a todos los responsables que ayudaron a tramitar los documentos de manera rápida y eficiente. Creo que, al igual que Sayat, muchos otros de nuestros talentosos compatriotas vendrán a Kazajistán para defender el honor de nuestro país », declaró el entrenador.

Según Janabergenov, el decreto fue firmado y los documentos se presentaron hace dos días. Solo quedan los procesos formales, como la firma personal y la toma de fotografías para la obtención del pasaporte.

Según los planes del entrenador, Sayat Ilyasov podría obtener su pasaporte kazajo antes de Año Nuevo.

¿Dónde está Sayat Ilyasov actualmente y para qué competición se prepara?

En este momento, Sayat Ilyasov se encuentra realizando una concentración con la selección de Kazajistán en la base de entrenamiento « Almatau », en la región de Turkestán.

Está previsto que en los próximos días se celebre la fase final de la Copa del Mundo de boxeo en Taskent. La selección de Kazajistán también participará en este evento. Ilyasov se está preparando con el equipo nacional y ayudando a los atletas en la concentración.

Sin embargo, el entrenador no dio información precisa sobre si el boxeador participará oficialmente bajo la bandera de Kazajistán en dicha competición.

¿Por qué Sayat Ilyasov se trasladó de Uzbekistán a Kazajistán?

Sayat Ilyasov es considerado uno de los jóvenes boxeadores que ha participado con éxito en varias competiciones internacionales como parte de la selección de Uzbekistán.

Sus principales resultados deportivos son los siguientes:

2022 — Medalla de bronce en el Campeonato Asiático Juvenil;

2023 — Medalla de plata en el Campeonato Asiático;

2025 — Campeón Asiático sub-22;

2025 — Participante en el Campeonato Mundial de la IBA.

El boxeador se trasladó a Kazajistán, su patria histórica, a finales de enero de este año. Su objetivo era participar en competiciones internacionales con el equipo nacional de su nuevo país y defender el honor de Kazajistán.

Sin embargo, debido a problemas con la ciudadanía y la tramitación del pasaporte, Ilyasov no pudo participar en competiciones oficiales con su nuevo equipo durante un tiempo. Incluso se perdió el campeonato de Kazajistán en noviembre debido a la situación con sus documentos.

La firma del decreto de ciudadanía es ahora un paso importante para el inicio de su carrera en su nuevo equipo. Una vez finalizado el proceso del pasaporte, se espera que se establezcan las bases legales necesarias para que pueda competir internacionalmente en nombre de Kazajistán.