El presidente de la World Boxing Association (WBA), Gilberto Mendoza , reaccionó a la victoria antes del límite del boxeador uzbeko Golden Boy y DAZN en una velada de boxeo profesional organizada por las promotoras Ruslan Abdullayev .

En el combate celebrado en Indio, EE. UU., Abdullayev noqueó a su oponente mexicano Juan Mesa Angulo en el sexto asalto, defendiendo con éxito su título WBA Continental Gold en la categoría de peso superligero.

Declaración de Gilberto Mendoza y estadísticas

El jefe de la WBA felicitó al boxeador en su cuenta de «X» y publicó las tarjetas de los jueces en el momento en que se detuvo el combate.