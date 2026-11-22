Ruslan Abdullayev gana por KO: el presidente de la WBA felicita al boxeador
El presidente de la World Boxing Association (WBA), Gilberto Mendoza , reaccionó a la victoria antes del límite del boxeador uzbeko Golden Boy y DAZN en una velada de boxeo profesional organizada por las promotoras Ruslan Abdullayev .
En el combate celebrado en Indio, EE. UU., Abdullayev noqueó a su oponente mexicano Juan Mesa Angulo en el sexto asalto, defendiendo con éxito su título WBA Continental Gold en la categoría de peso superligero.
Declaración de Gilberto Mendoza y estadísticas
El jefe de la WBA felicitó al boxeador en su cuenta de «X» y publicó las tarjetas de los jueces en el momento en que se detuvo el combate.
«Ruslan Abdullayevpor su nueva defensa exitosa del título WBA Continental Gold de peso superligero: noqueó a Juan Mesa Angulo en el sexto asalto en Indio. Con un récord profesional de 6-0, el participante de los Juegos Olímpicos de 2024 avanza a un ritmo muy rápido », escribió Gilberto Mendoza.
Indicador
Información
Boxeador
Ruslan Abdullayev
Oponente y resultado
Juan Mesa Angulo — KO en el 6º asalto
Título
Cinturón WBA Continental Gold (peso superligero)
Récord profesional
6–0
Lugar y organizadores
Indio (EE. UU.); Golden Boy y DAZN
Logros en boxeo amateur
Antes de pasar al profesionalismo, Ruslan Abdullayev logró grandes resultados en el boxeo amateur con la selección de Uzbekistán. Ganó los títulos de campeón mundial en 2023, campeón asiático en 2022 y también es participante de los Juegos Olímpicos de 2024 .
¿En qué medida crees que el récord de 6-0 de Ruslan Abdullayev y esta defensa del título aceleran su camino hacia grandes combates por títulos en el boxeo profesional? ¡Deja tu opinión en los comentarios!
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