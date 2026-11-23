Whyte está listo para aprovechar esta oportunidad. Sky Sports cita sus palabras.

Esta situación surgió después de que Jai Opetaia se lesionara en su campo de entrenamiento. Como resultado, Wilder se quedó sin oponente para la pelea programada.

El exboxeador y campeón interino del WBC, Dillian Whyte, expresó su disposición para enfrentarse al ex campeón de peso pesado del WBC, Deontay Wilder, el 11 de diciembre.

El rival de Deontay Wilder para la pelea del 11 de diciembre aún no está definido. Anteriormente, el nombre del boxeador estadounidense potencial era Bakhodir Jalolov que había sido mencionado. Ahora, el exboxeador británico Dillian Whyte también ha surgido como candidato para este combate. Whyte, quien ha querido enfrentarse a Wilder desde hace mucho tiempo, dijo que aceptaría de inmediato si recibe una oferta.

¿Por qué Bakhodir Jalolov es considerado el rival más adecuado para Wilder?

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«Si necesitan una buena pelea, estoy listo. He estado tratando de pelear con él durante mucho tiempo y siempre he creído que puedo vencerlo.

Su golpe es muy fuerte, es robusto, rápido, etcétera. Pero creo que tengo la preparación mental necesaria para ganar y un estilo que le causará problemas», dijo el boxeador británico.

«Solo díganmelo»: Whyte anuncia su preparación para la pelea

Dillian Whyte señaló que actualmente se está preparando para otra pelea. Este encuentro debe llevarse a cabo una semana después del posible enfrentamiento con Wilder.

Por ello, el boxeador afirmó que su condición física es buena y que tiene la oportunidad de subir al ring el 11 de diciembre.

«Actualmente me estoy preparando para una pelea que debe ocurrir una semana después de esta. Por eso mi condición física es buena. Si me necesitan, estoy listo, solo díganmelo», añadió Whyte.

¿Puede Bakhodir Jalolov también ser el rival de Wilder?

Cabe destacar que, antes de la declaración de Dillian Whyte, circulaban informes de que se le había hecho una oferta a nuestro compatriota Bakhodir Jalolov para pelear contra Deontay Wilder el 11 de diciembre.

De esta manera, entre los posibles oponentes del ex campeón mundial estadounidense, se mencionan los nombres del boxeador uzbeko y del experimentado peso pesado británico.

Sin embargo, aún no se ha anunciado oficialmente contra quién peleará Wilder. Si se aceptará la propuesta de Dillian Whyte o si continuarán las negociaciones con Bakhodir Jalolov, es una pregunta que sigue abierta.

Si las candidaturas de Jalolov y Whyte están siendo realmente consideradas, la decisión sobre el próximo rival de Wilder despertará naturalmente un gran interés entre los fanáticos del boxeo.