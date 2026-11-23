El actual campeón mundial Gukesh Dommaraju expuso claramente sus objetivos en la rueda de prensa de Ginebra. El gran maestro indio afirmó que no ha venido a defender su título, sino a ganarlo de nuevo. Ahora, en su camino se encuentra la joven estrella de Uzbekistán, Javokhir Sindarov . Gukesh quiere llevarse la corona mundial a la India En el Palacio de las Naciones de la ONU en Ginebra, antes del enfrentamiento por el campeonato mundial de 2026 entre Javokhir Sindarov y Gukesh Dommaraju, se celebró una rueda de prensa oficial. En ella, el actual campeón mundial, el gran maestro indio Gukesh, respondió a las preguntas de los periodistas. Según explicó, su objetivo principal no se limita a retener el título. Gukesh desea demostrar una vez más su estatus como campeón mundial y llevarse la corona a la India.

Uno de los periodistas le preguntó si es más difícil defender el título que ganarlo por primera vez. El ajedrecista indio respondió de forma breve pero contundente. «No he venido aquí para defender nada. Estoy aquí para volver a ganar el título», declaró Gukesh. A Sindarov le espera una dura prueba contra el actual campeón mundial Esta declaración de Gukesh demuestra cuán serio es su objetivo en Ginebra. Sin embargo, para cumplir sus planes, el campeón vigente deberá superar el obstáculo de Javokhir Sindarov. El gran maestro uzbeko se ganó el derecho a luchar por el campeonato mundial tras su exitosa participación en el torneo de candidatos. Ahora se enfrentará al campeón vigente por el trofeo más importante del mundo del ajedrez. Sindarov había valorado anteriormente sus posibilidades en un 50/50. En su opinión, en un duelo largo y complejo de 14 partidas, cualquier resultado es posible.