El FC Barcelona y el Inter de Milán muestran un serio interés por el defensa de la Roma Mario Hermoso
El defensa central del club italiano AS Roma el defensa central Mario Hermoso ha captado la atención de dos gigantes europeos. Según informó el reconocido insider Ekrem Konur en sus redes sociales, el desempeño del futbolista español de 31 años está siendo seguido de cerca por FC Barcelona y Inter de Milán los clubes.
Situación contractual y valor de mercado
La proximidad del fin del contrato del experimentado defensa con el club romano crea una oportunidad favorable para los grandes clubes:
Estadísticas
Detalles
Jugador y edad
Mario Hermoso (España, 31 años)
Club actual
AS Roma (desde 2024)
Fecha de finalización del contrato
Finales de junio del próximo año
Valor en Transfermarkt
7 millones de euros
Estadísticas de la temporada actual
en la Serie A 11 partidos y 2 goles
¿Crees que para Mario Hermoso sería mejor continuar su carrera en la liga española con el FC Barcelona o quedarse en Italia y aceptar la oferta del Inter?
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