El defensa central del club italiano AS Roma el defensa central Mario Hermoso ha captado la atención de dos gigantes europeos. Según informó el reconocido insider Ekrem Konur en sus redes sociales, el desempeño del futbolista español de 31 años está siendo seguido de cerca por FC Barcelona y Inter de Milán los clubes.

Situación contractual y valor de mercado

La proximidad del fin del contrato del experimentado defensa con el club romano crea una oportunidad favorable para los grandes clubes: