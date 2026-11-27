Shavkat Mirziyoyev desea éxito a Javokhir Sindarov en su lucha por el título mundial (vídeo)
El 27 de noviembre de 2026, el presidente de Uzbekistán Shavkat Mirziyoyev elogió el desempeño del gran maestro uzbeko Javokhir Sindarov, quien participa en el encuentro decisivo por el título mundial de ajedrez. El jefe de Estado destacó especialmente que nuestro compatriota ha jugado las tres primeras partidas a un nivel alto y digno.
« Le deseo éxito y fuerza al ajedrecista »
El presidente Shavkat Mirziyoyev declaró que sigue de cerca los prestigiosos encuentros que se celebran en Ginebra:
« Ha jugado bien las tres partidas, lo estamos observando », señaló el jefe de Estado Javokhir Sindaroval comentar sobre sus actuaciones.
Asimismo, Shavkat Mirziyoyev deseó éxito y fuerza al gran maestro uzbeko en los próximos enfrentamientos, expresando su esperanza de que gane este histórico duelo.
Estado actual del match por el campeonato mundial en Ginebra
En estos días, en la ciudad suiza de Ginebra , Javokhir Sindarov compite por el título mundial contra el actual campeón, el gran maestro indio Gukesh Dommarajuen un match de 14 partidas. Las tres primeras partidas terminaron en tablas tras una lucha intensa:
Partida
Fecha
Resultado
Marcador global
1ª partida
24 de noviembre de 2026
Tablas (½–½)
0.5 – 0.5
2ª partida
25 de noviembre de 2026
Tablas (½–½)
1.0 – 1.0
3ª partida
26 de noviembre de 2026
Tablas (½–½)
1.5 – 1.5
Según el reglamento, para ganar el título de campeón mundial, uno de los ajedrecistas debe acumular 7,5 puntos . La siguiente 4ª partida se llevará a cabo el 28 de noviembre .
¿Cree que Javokhir Sindarov podrá derrotar al actual campeón Gukesh Dommaraju y traer el título mundial de ajedrez a Uzbekistán?
¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta esta alegre noticia con sus seres queridos que siguen los mayores logros del deporte uzbeko!
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