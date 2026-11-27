El 27 de noviembre de 2026, el presidente de Uzbekistán Shavkat Mirziyoyev elogió el desempeño del gran maestro uzbeko Javokhir Sindarov, quien participa en el encuentro decisivo por el título mundial de ajedrez. El jefe de Estado destacó especialmente que nuestro compatriota ha jugado las tres primeras partidas a un nivel alto y digno.

« Le deseo éxito y fuerza al ajedrecista »

El presidente Shavkat Mirziyoyev declaró que sigue de cerca los prestigiosos encuentros que se celebran en Ginebra:

« Ha jugado bien las tres partidas, lo estamos observando », señaló el jefe de Estado Javokhir Sindaroval comentar sobre sus actuaciones.

Asimismo, Shavkat Mirziyoyev deseó éxito y fuerza al gran maestro uzbeko en los próximos enfrentamientos, expresando su esperanza de que gane este histórico duelo.