El partido de despedida del futbolista argentino Carlos Tevez se llevará a cabo el 20 de diciembre en el estadio «La Bombonera» del club «Boca Juniors» en Buenos Aires. Se ha confirmado la participación de Lionel Messi, mientras que la de Cristiano Ronaldo aún no está clara. Así lo informó Infobae.

Tevez ha invitado a sus antiguos compañeros con los que compartió equipo a lo largo de su carrera. Jugó con Messi en la selección argentina y con Ronaldo en «Manchester United».

En una entrevista con Infobae, Tevez mencionó que también invitó a Ronaldo. Señaló que existe la posibilidad de que el astro portugués comparta el campo con Messi en el encuentro, aunque el asunto aún no está definido.

Se espera que Sergio Agüero, Martín Palermo, Leandro Paredes, Rio Ferdinand, Gianluigi Buffon, Edwin van der Sar y otras estrellas del fútbol también participen en el partido de despedida.

Durante su carrera, Tevez jugó en los clubes «Boca Juniors», «Corinthians», «West Ham», «Manchester United», «Manchester City», «Juventus» y «Shanghai Shenhua». Disputó 76 partidos con la selección argentina y marcó 13 goles. Ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Se retiró del fútbol profesional en 2022.