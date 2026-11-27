El club londinense Chelsea el entrenador principal Xabi Alonso Inglaterra Premier Leaguecomentó sobre el estado mental y los objetivos del equipo antes del partido fuera de casa contra el Nottingham Forest, correspondiente a la jornada 12. El encuentro se llevará a cabo el 27 de noviembre en el estadio City Ground de Nottingham.

Tras la derrota ante el Leeds, el objetivo principal

El técnico español destacó que los errores cometidos en el partido del sábado pasado contra el Leeds United fueron analizados seriamente y que todos los entrenamientos de la semana se centraron en mostrar un juego más sólido:

«Por supuesto, queremos recuperarnos después de la derrota ante el Leeds United. Queremos demostrar que podemos jugar mucho mejor. Ese es nuestro objetivo principal antes del próximo encuentro. Nos espera un partido difícil y debemos ser competitivos para mostrar nuestras capacidades», según Xabi Alonso, citado por el servicio de prensa del club.

El entrenador añadió que el fracaso en el encuentro anterior no solo se debió a la ausencia de ciertos jugadores, sino también a deficiencias en elementos de juego esenciales para la victoria:

«Hubo muchas razones para la derrota contra el Leeds. Son aspectos futbolísticos: errores que no debemos cometer a este nivel. Si no los tenemos en cuenta, no podemos jugar bien. Por eso, nuestra estrategia, entrenamientos y comunicación durante la semana se centraron en mostrar un juego más fiable. Al analizar el partido del sábado pasado, se puede ver que no solo nos faltaron algunos jugadores, sino también elementos de juego necesarios para el éxito. Durante la semana discutimos lo importantes que son estas habilidades fundamentales para ganar y estar listos para cada partido. Por supuesto, las necesitaremos en el próximo encuentro», dijo el técnico.

Detalles del encuentro

Estadísticas Información oficial Competición y jornada Premier League inglesa, Jornada 12 Enfrentamiento Nottingham Forest — Chelsea Estadio City Ground (Nottingham) Hora de inicio En la noche del 27 al 28 de noviembre, a las 01:00

¿Crees que los pupilos de Xabi Alonso aprenderán de la derrota ante el Leeds y lograrán vencer al Nottingham Forest a domicilio?

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