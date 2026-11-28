Copa del Mundo: Feruza Kazakova gana tras enviar a la lona a su rival japonesa
En el marco de la fase final de la Copa del Mundo de boxeo que comenzó en Taskent, la representante de la selección femenina de Uzbekistán Feruza Kazakova tuvo un debut exitoso. -51 kg Nuestra compatriota, que subió al ring en la categoría de Yuna Nishinaka, se enfrentó a la japonesa
Knockdown y victoria unánime
Durante todo el combate, Feruza Kazakova mostró una gran superioridad sobre su rival. Nuestra boxeadora logró enviar a la lona a la japonesa y finalmente se llevó una victoria contundente por decisión unánime de los jueces con un marcador de 5:0 .
Detalles del combate
Estadísticas
Información oficial
Competición
Copa del Mundo de boxeo Fase final (Taskent)
Categoría de peso
-51 kg (femenino)
Duelo
Feruza Kazakova (Uzbekistán) — Yuna Nishinaka (Japón)
Resultado final
5:0 (Feruza Kazakova avanza a la siguiente ronda)
Dato destacado
La rival fue enviada a la lona durante el combate
¿Cree que Feruza Kazakova, tras su brillante victoria sobre la japonesa, podrá ganar el oro en la categoría de -51 kg en la Copa del Mundo de Taskent?
¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta esta gran noticia con sus allegados que siguen los resultados del boxeo uzbeko y la Copa del Mundo en Taskent!
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