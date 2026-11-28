En el marco de la fase final de la Copa del Mundo de boxeo que comenzó en Taskent, la representante de la selección femenina de Uzbekistán Feruza Kazakova tuvo un debut exitoso. -51 kg Nuestra compatriota, que subió al ring en la categoría de Yuna Nishinaka, se enfrentó a la japonesa

Knockdown y victoria unánime

Durante todo el combate, Feruza Kazakova mostró una gran superioridad sobre su rival. Nuestra boxeadora logró enviar a la lona a la japonesa y finalmente se llevó una victoria contundente por decisión unánime de los jueces con un marcador de 5:0 .

Detalles del combate

Estadísticas Información oficial Competición Copa del Mundo de boxeo Fase final (Taskent) Categoría de peso -51 kg (femenino) Duelo Feruza Kazakova (Uzbekistán) — Yuna Nishinaka (Japón) Resultado final 5:0 (Feruza Kazakova avanza a la siguiente ronda) Dato destacado La rival fue enviada a la lona durante el combate

¿Cree que Feruza Kazakova, tras su brillante victoria sobre la japonesa, podrá ganar el oro en la categoría de -51 kg en la Copa del Mundo de Taskent?

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