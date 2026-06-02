Ciudades ucranianas sufren nuevos ataques masivos con misiles y drones

La situación en Ucrania sigue siendo tensa. Varias ciudades importantes y asentamientos del país han sido blanco de una nueva ola de intensos ataques con misiles y drones. Los ataques han dejado víctimas mortales y heridos entre la población civil, además de causar daños significativos en edificios residenciales e infraestructuras.

Destrucción y daños en las ciudades

En la capital, Kiev, la caída de restos de misiles interceptados por los sistemas de defensa aérea provocó graves consecuencias. Según los últimos datos del jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko, 3 personas han fallecido y otras 29 han sufrido heridas de diversa gravedad. En el distrito de Podil, los restos de un misil impactaron en el tejado de un edificio residencial, provocando un fuerte incendio y rompiendo las ventanas. El alcalde Vitali Klitschko informó que 21 heridos fueron hospitalizados y que se produjeron cortes de electricidad en tres distritos principales.

La situación en Dnipro también es crítica. Un ataque aéreo allí se cobró trágicamente la vida de 5 personas, incluida una mujer de 73 años. El jefe de la administración militar regional, Oleksandr Ganja, señaló que el número de heridos ha llegado a 25. Uno de los misiles impactó directamente en una zona residencial, provocando un gran incendio.

En Járkov, el bombardeo en dos distritos dejó 6 residentes locales heridos, entre ellos una niña de 11 años. Siguen llegando informes de destrucción desde otras regiones del país.

Declaraciones de las partes y ataques anteriores

En la noche del 1 de junio, el presidente ruso Vladímir Putin declaró que el ataque a la ciudad de Starobilsk, en la región de Lugansk, había dado una "nueva calidad" a la guerra. Las autoridades locales informaron que el ataque destruyó parcialmente los edificios de un colegio local y que 21 estudiantes murieron en el lugar.

Esa misma noche, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski se dirigió a la nación advirtiendo que existía una probabilidad muy alta de que Rusia lanzara nuevos ataques aéreos masivos y a mayor escala en todo el país en las próximas horas.