Encontrado el cuerpo de una investigadora nuclear desaparecida hace un año

Se han identificado restos humanos pertenecientes a una empleada del Laboratorio Nacional de Los Álamos, que llevaba más de un año desaparecida, en Nuevo México, EE. UU. Así lo informó el diario The Guardian.

Se ha informado que los restos encontrados pertenecen a Melissa Casias, de 53 años, vista por última vez el 26 de junio de 2025 cerca de una carretera estatal. Un excursionista los descubrió el 28 de mayo de 2026 en el área de McGaffey Ridge, en el Bosque Nacional Carson.

"Los investigadores determinaron que también se encontró una pistola cerca de los restos", dice una declaración de la policía estatal.





La fallecida trabajaba en investigación espacial, defensa e investigación nuclear. Se suma a una lista de científicos estadounidenses que han desaparecido o fallecido en los últimos meses. Si bien algunos de estos casos fueron catalogados como suicidios, otros se han atribuido a diversas causas.

Sin embargo, estos eventos han provocado diversas especulaciones y teorías de conspiración en Internet, atrayendo incluso la atención de miembros del Congreso. También ha habido llamados para que el presidente estadounidense Donald Trump examine seriamente estos casos y lleve a cabo una investigación.

Según la policía, la identidad de Casias fue confirmada en cooperación con la oficina del médico forense de Nuevo México. Se desconoce la causa de su muerte por el momento. La investigación sobre su desaparición continúa.

¿Cómo desapareció Casias?

En una entrevista con la cadena NBC en julio de 2025, el esposo de Casias, Mark, dijo que la vio por última vez el 26 de junio a las 06:15. Destacó que ese día llevó a su esposa a una instalación involucrada en el almacenamiento del arsenal nuclear estadounidense.

Según Mark, Melissa planeaba viajar a otro punto del campus de 40 millas cuadradas del laboratorio por trabajo. Al mismo tiempo, debía devolver el automóvil familiar antes de las 11:00.

"Fue casi la última vez que hablé con ella", dijo Mark.





Los investigadores determinaron más tarde que Melissa había regresado a casa inesperadamente esa mañana. Cuando su hija Sierra le preguntó por qué había regresado a las 07:45, su madre dijo que había olvidado su credencial.

"Se requiere una credencial para ingresar a la instalación, y ella la mostró ese día", dijo Mark.





Cuando Melissa no devolvió el automóvil a la hora acordada, Mark pensó inicialmente que estaba ocupada con el trabajo. Sin embargo, poco después, el supervisor de Melissa llamó para preguntar por su paradero.

"Me preguntó: '¿Está bien Melissa?' Yo dije: 'Sí, debería estar en el trabajo'. Pero él respondió: 'No, ella no está en el trabajo'", recuerda Mark.

Según los investigadores, Melissa fue vista por última vez aproximadamente a las 14:18. En ese momento, un conocido de la familia la vio circulando hacia el este por la carretera 518 en Nuevo México.

Los investigadores encontraron todas las pertenencias personales de Melissa, incluido su bolso y sus teléfonos "borrados", en su casa. Tras la identificación de los restos, los familiares indicaron que el cuerpo fue descubierto en una zona que ya había sido registrada anteriormente.