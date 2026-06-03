Roban sándwich récord de 750 metros

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Roban sándwich récord de 750 metros

Un enorme sándwich de 750 metros preparado en Argentina para entrar en el Libro Guinness de los Récords fue robado misteriosamente. Este inusual incidente ocurrió en la ciudad de Avellaneda, cerca de Buenos Aires.

Según los informes, un equipo de un restaurante local preparó el sándwich gigante para establecer un récord. Se utilizaron más de 1,5 toneladas de carne de res, miles de rebanadas de pan y otros ingredientes, resultando en una comida colosal equivalente a 7.000 porciones.

El sándwich gigante desapareció inesperadamente justo cuando estaba a punto de ser inscrito en el Libro Guinness de los Récords. Aunque los detalles completos del incidente aún no están claros, el suceso ha causado gran revuelo entre los lugareños y los usuarios de internet.

Actualmente se están llevando a cabo investigaciones para determinar dónde fue llevado el sándwich y por quién. Los representantes del restaurante expresaron su asombro ante la situación y anunciaron que los intentos de récord han sido suspendidos temporalmente.

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