Se ha producido otro importante incidente internacional en la Federación de Rusia relacionado con la detención de antiguos compatriotas residentes en el extranjero y la imputación de cargos extremadamente graves contra ellos. El Tribunal Regional de Pskov dictó su veredicto final contra el programador Mijaíl Loschchinin, detenido en la frontera estatal rusa en el verano de 2025. El tribunal lo declaró culpable de "traición a la patria", 16 años de prisión.

Correspondencia antigua y arresto por el FSB

Según la información difundida por la publicación "Ostorojno, novosti", el tribunal acusó a Loschchinin de "apoyar financieramente a representantes de estados extranjeros oficialmente reconocidos como enemigos de la Federación de Rusia". Las investigaciones revelaron que esta grave acusación se basó en una correspondencia personal ordinaria entre Loschchinin y su exnovia ucraniana en 2022. En aquel momento, la mujer le había pedido una cantidad de dinero.

El desarrollo real de los acontecimientos fue el siguiente:

Propósito: Mijaíl Loschchinin, quien posee tanto la ciudadanía rusa como la belga, no vivía en Rusia desde el año 2000. El 1 de julio de 2025, partió en motocicleta para visitar a su padre enfermo que reside en San Petersburgo.

Control fronterizo: Mientras cruzaba la frontera rusa a través de Letonia, fue detenido por agentes del Servicio Federal de Seguridad (FSB). Durante la inspección, se encontró en su teléfono personal la antigua correspondencia de 2022 mencionada anteriormente.

Declaraciones sobre detención y tortura

Según un comunicado de un grupo de voluntarios que apoya a Loschchinin, el programador fue detenido inicialmente bajo el falso pretexto de intento de cruce ilegal de la frontera. Durante las dos primeras semanas, fue mantenido bajo vigilancia en uno de los hoteles locales de la ciudad de Pytalovo, en la región de Pskov.

Posteriormente, fue trasladado inesperadamente al Centro de Detención Preventiva N.º 2 (SIZO) en la región de Bélgorod. Según los informes, esta instalación alberga principalmente a prisioneros de guerra ucranianos. Los familiares de Loschchinin informaron que, durante su estancia en este centro de detención, fue golpeado severamente y sometido a diversas torturas físicas.

Formalización de cargos: El prisionero permaneció en el centro de detención de Bélgorod durante exactamente tres semanas sin que se presentaran cargos oficiales en su contra. Más tarde fue trasladado de nuevo al Centro de Detención Preventiva N.º 1 en Pskov, donde se abrió un caso penal oficial en su contra por "traición a la patria".

Relaciones internacionales y esfuerzos diplomáticos belgas

Este incidente relacionado con Mijaíl Loschchinin ha provocado un amplio debate y una gran conmoción fuera de la Federación de Rusia, en particular dentro de la Unión Europea.

La Embajada del Reino de Bélgica en Moscú realizó varias apelaciones oficiales al Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia respecto a esta situación. El personal diplomático solicitó permiso para visitar a su ciudadano, Loschchinin, en detención y brindarle asistencia consular. Sin embargo, la parte rusa rechazó estas solicitudes y denegó el acceso de los diplomáticos belgas al prisionero.

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