Un bloguero chino construye una cancha de baloncesto para sus gatos

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Un bloguero chino construye una cancha de baloncesto para sus gatos

El bloguero e ingeniero chino Xin Zhilei construyó una cancha de baloncesto real para sus gatos.

Como parte del proyecto, instaló gradas para espectadores, una zona de juego con suelo de parqué, canastas de baloncesto y pantallas, y también preparó balones de tamaño reducido. Según el bloguero, trabajó en este proyecto durante tres meses.

Zhilei mostró la arena terminada en sus páginas de redes sociales. En los vídeos se le ve jugando al baloncesto con su gato.

La cancha de baloncesto no es el único proyecto que el bloguero ha creado para sus gatos. El ingeniero lleva varios años trabajando en un proyecto a gran escala llamado 'Ciudad de los Gatos'. Esta ciudad cuenta con un sistema de metro en miniatura, una casa con una pequeña réplica del propio bloguero, un banco, un cine, un supermercado, una cafetería MeowDonald's y muchas otras instalaciones.

Además, Zhilei participa activamente en labores benéficas. Construye refugios cálidos y cómodos para gatos callejeros.

Xin ZhileiChinaMeowDonald'sCiudad de Gatos
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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