Mujer de 37 años vivió como una niña en otra familia durante un año
Un incidente inusual en Brasil sorprendió al público. Se reveló que una mujer de 37 años se hizo pasar por una niña de 11 años y vivió con una familia durante más de un año.
Los medios locales informaron que el incidente ocurrió en Joinville. La mujer, que se presentó como Gabriele, se acercó a una iglesia local afirmando haber huido de padres abusivos. Una familia amable, creyendo su trágica historia, la acogió en su hogar y comenzó a cuidarla como a su propia hija.
La mujer explicó que su apariencia no coincidía con su edad debido a varias enfermedades. Afirmó sufrir de autismo y otras condiciones, declarando que incluso había sido obligada a tomar medicamentos hormonales durante su infancia.
Resultó que exhibió un comportamiento infantil durante 14 meses. Incluso pedía un biberón y su manta favorita antes de dormir. En algunas noches, intentaba mostrar estados de pánico hablando con voz infantil.
Gabriele no iba a la escuela. Convenció a la familia de que su padre abusivo podría encontrarla a través de la escuela. Como resultado, la familia se encariñó profundamente con ella, incluso celebrando su «cumpleaños número 12» y considerando la adopción formal.
Sin embargo, el engaño fue descubierto inesperadamente. Un miembro de la familia, sospechando del comportamiento de la mujer, contactó a las autoridades. Las investigaciones revelaron que en realidad era una estafadora experimentada de 37 años.
Durante la investigación, se descubrió que la mujer había engañado previamente a varias otras familias de manera similar. Actualmente está bajo custodia, a la espera de una decisión judicial.
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