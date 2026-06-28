Tucker Carlson: «Nos mintieron sobre el Islam»

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Tucker Carlson: «Nos mintieron sobre el Islam»

El famoso periodista estadounidense Tucker Carlson admitió abiertamente que sus percepciones sobre el Islam y los musulmanes durante muchos años fueron erróneas. En una Sky News entrevista, afirmó que algunas de sus opiniones expresadas durante años no se ajustaban a la realidad. Así lo informó la publicación Newsweek .

Carlson explicó que durante mucho tiempo presentó el Islam como un peligro en televisión y que en aquel momento creía sinceramente en esas palabras.

«He dicho muchas veces en televisión: 'El problema es el Islam. El problema son los musulmanes. Todos quieren matarnos. Están locos. Siguen una doctrina basada en el fanatismo creada por Mahoma en el siglo VII'. Y yo mismo lo creía», dijo Carlson.

Señaló que hoy en día considera que esas opiniones eran totalmente incorrectas.

«En aquel entonces estaba presa el pánico. Porque realmente lo creía. Ahora sé que ninguna de esas ideas es correcta. Pero en ese momento creía en ellas», añadió el periodista.

Durante la entrevista, Carlson también reveló que su actitud hacia Israel ha cambiado drásticamente. Según él, hay una gran diferencia entre el Israel que vio hace varias décadas y el país actual.

«Israel ha cambiado por completo. Siento lástima por Israel. Pero no queda ninguna semejanza entre el Israel de mi primera visita hace décadas y el Israel de hoy», afirmó.

La actitud crítica del periodista hacia la política de Israel se ha intensificado en los últimos años, lo que ha aumentado las acusaciones de antisemitismo en su contra. Sin embargo, Carlson rechaza categóricamente estas afirmaciones.

Anti-Defamation League (ADL) lo ha calificado como una de las personas más influyentes en llevar visiones antisemitas y teorías de conspiración al espacio de información masiva.

En octubre de 2025, Carlson invitó a Nick Fuentes, quien promueve ideas nacionalistas. Durante la entrevista, Fuentes culpó a los judíos de muchos de los problemas del mundo.

En abril de 2026, Carlson también debatió sobre este mismo tema con la presentadora de la BBC Victoria Derbyshire.

El periodista subrayó que sus críticas a la política del gobierno de Israel no están relacionadas con una nación o religión.

«Por supuesto que no soy antisemita. Por eso me llaman así. Mi actitud hacia Israel no tiene que ver con la nacionalidad o religión de los israelíes. Es solo mi postura frente a las decisiones del gobierno de Israel que perjudican los intereses de mi país», dijo Carlson.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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