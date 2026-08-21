Científicos descubren una «mega-Tierra» 23 veces más masiva que la Tierra

Los astrónomos han detectado un exoplaneta excepcionalmente denso, 2,5 veces más grande que la Tierra y casi 23,5 veces más masivo. GJ 523b denominado GJ 523b, este cuerpo celeste pertenece a la categoría de las «mega-Tierras». Sus características inusuales están llevando a reconsiderar las ideas actuales sobre cómo se forman los planetas. Así lo informó TRT Haber .

Según los resultados de la investigación, GJ 523b se encuentra en un sistema de estrellas relativamente joven, formado hace aproximadamente 170 millones de años . El exoplaneta completa una órbita alrededor de su estrella en aproximadamente 18 días .

El radio del planeta es 2,55 veces mayor que el de la Tierra y su densidad alcanza aproximadamente 7,8 gramos por centímetro cúbico. Este valor indica que los materiales pesados y densos, especialmente las capas rocosas, representan una gran parte de su composición.

El planeta que sorprendió a los científicos

El aspecto más interesante de GJ 523b es que, pese a su gran masa, no se parece a un gigante gaseoso.

Los científicos explican que un planeta con una masa tan elevada normalmente debería acumular grandes cantidades de hidrógeno y helio durante su formación. Esto podría hacer que se convirtiera en un enorme gigante gaseoso.

Sin embargo, GJ 523b es muy denso y tiene principalmente una estructura rocosa . Hasta ahora no se han encontrado pruebas fiables de la existencia de una gruesa capa gaseosa a su alrededor.

Por esta razón, esta «mega-Tierra» despierta un gran interés entre los científicos. El estado actual del planeta plantea preguntas importantes sobre las condiciones en las que se formó.

¿Cómo perdió el planeta su atmósfera?

Los especialistas sospechan que GJ 523b pudo haber tenido inicialmente una atmósfera densa. Posteriormente, diversos procesos cósmicos podrían haber provocado la pérdida de esa capa gaseosa, dejando intacta su parte rocosa y densa.

Según otra hipótesis, durante las primeras etapas de formación del sistema planetario pudo producirse una enorme colisión cósmica. Como resultado de ese poderoso impacto, las capas gaseosas del planeta se habrían dispersado por el espacio, dejando finalmente un núcleo denso compuesto principalmente de roca.

Por ahora es difícil determinar cuál de estas hipótesis es correcta. Por ello, los científicos continúan realizando observaciones adicionales para estudiar GJ 523b con mayor profundidad.

La investigación se encuentra actualmente en proceso de revisión por pares y los especialistas intentan determinar cómo se formaron las «mega-Tierras» como GJ 523b y por qué no se convirtieron en gigantes gaseosos convencionales.