Un robot es sospechoso de agresión sexual contra una joven de 16 años en Alemania

En la ciudad de Colonia, Alemania, un incidente sobre una presunta agresión sexual contra una joven de 16 años ha provocado una investigación policial. Según el diario Bild, en el suceso participó un robot de aproximadamente 1,2 metros de altura.

Según los informes, el incidente ocurrió la noche del 11 de octubre cerca de un restaurante en el centro de la ciudad. En ese momento, la joven estaba con dos amigas. El robot se acercó a ella, le tocó los glúteos y realizó actos de carácter sexual.

Según los datos preliminares, el dueño del robot, de 16 años, y un conocido de 19 años grabaron el incidente. Es posible que hayan comentado las acciones del robot y transmitido el suceso en vivo a través de redes sociales.

Tras llamar a la policía al lugar de los hechos, las autoridades identificaron a las personas involucradas. El robot fue encontrado escondido en el maletero de un automóvil.

La policía confiscó el robot y dos teléfonos móviles pertenecientes a los sospechosos. Actualmente se está investigando cómo se controló el dispositivo, si sus movimientos fueron dirigidos intencionalmente y todos los detalles del incidente.

Se ha iniciado una investigación por sospecha de agresión sexual. Aún no se conocen los resultados de la investigación ni quién es el responsable de las acciones del robot.