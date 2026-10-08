El rostro de una mujer gravemente deformado tras una cirugía de mandíbula

En China, una mujer de 24 años se sometió a una cirugía estética para corregir una pequeña imperfección en su mandíbula. Sin embargo, en lugar de una simple microcorrección, su mandíbula fue desplazada 13 milímetros hacia adelante, causando una grave deformación facial. Así lo informaron los medios de comunicación chinos.

Se ha informado que el incidente ocurrió en el hospital de estomatología de la Universidad de Wuhan. En la prensa, « Víctima A » la mujer, denominada así, dijo a los médicos que quería corregir una protuberancia muy pequeña en su mandíbula. Ella había solicitado una microcorrección de solo 2 milímetros durante la operación.

Sin embargo, tras la cirugía, el resultado fue totalmente distinto al esperado. En lugar de retraerse, la mandíbula de la mujer fue desplazada más de 13 milímetros hacia adelante, provocando un cambio notable en la estructura de su rostro.

Durante la operación surgieron otras complicaciones. Entre ellas, una raíz dental fue dañada por una aguja metálica y el tabique nasal quedó desviado. Esta situación también dificultó la respiración nasal de la mujer.

Los especialistas señalaron que, en lugar del procedimiento habitual de «retraer la mandíbula 2 milímetros», se realizó el proceso inverso. Es decir, la mandíbula fue desplazada más de 13 milímetros hacia adelante.

A pesar de ello, el cirujano jefe que realizó la operación afirmó que el rostro de la mujer ahora tenía «un aspecto más occidental y moderno» que antes.

Según los informes, Víctima A pagó más de 55 000 dólares por esta operación estética fallida. No obstante, los expertos estiman que se necesitarán al menos cinco años y más de 200 000 dólares para corregir su mandíbula y restaurar la estructura facial.

Los expertos también señalaron que este caso no puede considerarse una simple negligencia quirúrgica. Según ellos, el pequeño problema inicial de la paciente podría haberse resuelto incluso con tratamiento de ortodoncia, sin necesidad de cirugía.

Tras la difusión del caso en Internet, el hospital donde se realizó la operación aceptó reembolsar el dinero pagado por la cirugía.

Al mismo tiempo, las autoridades sanitarias pertinentes han iniciado una investigación sobre el caso. Se espera que ahora comiencen los procesos legales y que el asunto llegue a los tribunales.