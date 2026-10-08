El rostro de una mujer gravemente deformado tras una cirugía de mandíbula

·4·Mundo
El rostro de una mujer gravemente deformado tras una cirugía de mandíbula

En China, una mujer de 24 años se sometió a una cirugía estética para corregir una pequeña imperfección en su mandíbula. Sin embargo, en lugar de una simple microcorrección, su mandíbula fue desplazada 13 milímetros hacia adelante, causando una grave deformación facial. Así lo informaron los medios de comunicación chinos.

Se ha informado que el incidente ocurrió en el hospital de estomatología de la Universidad de Wuhan. En la prensa, « Víctima A » la mujer, denominada así, dijo a los médicos que quería corregir una protuberancia muy pequeña en su mandíbula. Ella había solicitado una microcorrección de solo 2 milímetros durante la operación.

Sin embargo, tras la cirugía, el resultado fue totalmente distinto al esperado. En lugar de retraerse, la mandíbula de la mujer fue desplazada más de 13 milímetros hacia adelante, provocando un cambio notable en la estructura de su rostro.

Durante la operación surgieron otras complicaciones. Entre ellas, una raíz dental fue dañada por una aguja metálica y el tabique nasal quedó desviado. Esta situación también dificultó la respiración nasal de la mujer.

Los especialistas señalaron que, en lugar del procedimiento habitual de «retraer la mandíbula 2 milímetros», se realizó el proceso inverso. Es decir, la mandíbula fue desplazada más de 13 milímetros hacia adelante.

Imagen comparativa de una mujer de origen asiático en dos estados diferentes.

A pesar de ello, el cirujano jefe que realizó la operación afirmó que el rostro de la mujer ahora tenía «un aspecto más occidental y moderno» que antes.

Según los informes, Víctima A pagó más de 55 000 dólares por esta operación estética fallida. No obstante, los expertos estiman que se necesitarán al menos cinco años y más de 200 000 dólares para corregir su mandíbula y restaurar la estructura facial.

Los expertos también señalaron que este caso no puede considerarse una simple negligencia quirúrgica. Según ellos, el pequeño problema inicial de la paciente podría haberse resuelto incluso con tratamiento de ortodoncia, sin necesidad de cirugía.

Tras la difusión del caso en Internet, el hospital donde se realizó la operación aceptó reembolsar el dinero pagado por la cirugía.

Al mismo tiempo, las autoridades sanitarias pertinentes han iniciado una investigación sobre el caso. Se espera que ahora comiencen los procesos legales y que el asunto llegue a los tribunales.

Hospital de estomatología de la Universidad de WuhanError de cirugía estéticaVíctima AWuhanChina
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un perro fiel espera a su dueño en el mismo lugar durante cuatro díasUn perro fiel espera a su dueño en el mismo lugar durante cuatro días10 agosto 14:36Un niño de 11 años fue atacado por un caimán mientras pescabaUn niño de 11 años fue atacado por un caimán mientras pescaba1 agosto 12:12Una mujer de 70 años declarada muerta despierta en su ataúdUna mujer de 70 años declarada muerta despierta en su ataúd22 septiembre 21:02En Kazajistán, el pie de una mujer quedó atrapado en una escalera mecánica (video)En Kazajistán, el pie de una mujer quedó atrapado en una escalera mecánica (video)20 septiembre 10:46El último abrazo de una mujer palestina: un destino trágico tras el olivoEl último abrazo de una mujer palestina: un destino trágico tras el olivo7 septiembre 20:53Una mujer de 105 años encontrada viva tras 24 horas entre los escombros en NepalUna mujer de 105 años encontrada viva tras 24 horas entre los escombros en Nepal29 agosto 13:39
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
¿Cómo vive un hombre paquistaní de 436 kilos?
¿Cómo vive un hombre paquistaní de 436 kilos?