¿Por qué los gatos desaparecen misteriosamente en Italia antes de cada festividad?

En Italia, los casos de desapariciones masivas de mascotas, especialmente gatos, han aumentado drásticamente. Según informa el prestigioso diario La Nazione , las organizaciones de protección animal y activistas vinculan este fenómeno con rituales sectarios secretos y prácticas de sacrificio ante la proximidad de Halloween.

La desaparición sistemática de los animales ha provocado una seria preocupación y conmoción entre la población local y los activistas.

«Un sacrificio anual»: ¿Qué dicen los activistas?

Maria Rosa Incandela, presidenta de la sección de la Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) en Italia, afirmó que esta práctica tiene un carácter sistemático:

Rituales estacionales: La desaparición de los gatos no es una coincidencia, sino que ha tomado la forma de un «sacrificio» tradicional que se intensifica en las semanas previas a la festividad;

Caza por encargo: Según la responsable de la organización, es posible que personas contratadas específicamente (posiblemente extranjeros) estén capturando a los animales a cambio de dinero para entregarlos a miembros de sectas;

Evidencias macabras del pasado: Incandela recordó que, antes de la pandemia, se encontraron restos de gatos quemados en el distrito de Città di Castello, lo que reveló la existencia de una secta secreta.

¿Por qué los gatos domésticos son el objetivo principal?

Los defensores de los animales destacan que las mascotas están más expuestas que los gatos callejeros:

Confianza y naturaleza afectuosa: A diferencia de sus congéneres callejeros, los gatos domésticos no huyen de los humanos, se acostumbran rápido a las personas e interactúan fácilmente con extraños, lo que facilita su captura;

Cambio de objetivo: Según los activistas, si en años anteriores se buscaban principalmente gatos blancos y luego negros, ahora los gatos atigrados también están siendo blanco de estos actos;

Últimas cifras: En los últimos días se ha registrado oficialmente la desaparición sin rastro de al menos una veintena de gatos.

Advertencia urgente a los habitantes y dueños de mascotas

Debido a la complejidad de la situación, los voluntarios y las autoridades recuerdan a los dueños de mascotas medidas estrictas:

No permitir la salida: Se recomienda no dejar salir a los gatos domésticos sin supervisión hasta que finalice la temporada de Halloween;

Actividades sospechosas: Se solicita informar de inmediato a las fuerzas del orden si se observan personas sospechosas intentando capturar animales o actividades inusuales cerca de animales desatendidos.

La policía local y los servicios de protección animal han intensificado la vigilancia y las investigaciones sobre estos casos.