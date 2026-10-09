En Almaty, una mujer provoca un escándalo al intentar arrebatar a un conocido de manos de la policía (vídeo)

Un intento de robo ocurrió en una tienda de comestibles ubicada en la calle Abishev, en el distrito de Nauryzbay de Almaty, Kazajistán. El incidente fue reportado el 8 de octubre por el servicio de prensa del departamento de policía de la ciudad.

Según las fuerzas del orden, dos hombres ingresaron a la tienda. Primero se dirigieron al pasillo de bebidas alcohólicas y luego pasaron a la sección de productos de limpieza para el hogar.

Al momento de pasar por caja, uno de ellos solo pagó por unos dulces, mientras escondía un champú bajo su ropa. Los empleados de la tienda, sospechando de la situación, revisaron los artículos y llamaron a la policía.

Un inspector de distrito y un equipo de investigación operativa llegaron al lugar. En ese momento, una mujer, conocida del hombre detenido, intentó arrebatárselo a los agentes de policía. Ella provocó un escándalo y se resistió a la autoridad.

Según el servicio de prensa de la policía, tanto los dos hombres como la mujer fueron trasladados al departamento de policía del distrito de Nauryzbay.

Ahora, cada uno de ellos responderá ante la ley por sus acciones. Se realizará una evaluación jurídica del incidente conforme a lo establecido en la legislación.