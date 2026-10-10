Intentos de suicidio en un buque estadounidense antes de un ataque contra Irán (vídeo)

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Intentos de suicidio en un buque estadounidense antes de un ataque contra Irán (vídeo)

En un momento en que las tensiones en Oriente Medio alcanzan su punto máximo, se ha revelado una grave crisis psicológica dentro de la Marina de los EE. UU. Enviado en una misión de combate hacia Irán, el USS Abraham Lincoln el comandante del enorme portaaviones, el capitán Dan Keeler ha confirmado oficialmente que se han registrado intentos de suicidio entre el personal.

Según el comandante, estos alarmantes y peligrosos incidentes ocurrieron precisamente cuando el buque realizaba una marcha de combate hacia las costas iraníes, periodo en el que el riesgo de un posible enfrentamiento aumentó drásticamente.

Declaración del capitán Keeler: «No hay fallecimientos, pero el problema es extremadamente grave»

Al dirigirse a los medios de comunicación, el comandante del buque señaló que los militares se enfrentaban a una dura prueba psicológica:

  • Ningún desenlace fatal: Gracias a una afortunada coincidencia y a medidas rápidas, ninguno de los intentos de suicidio terminó en una muerte trágica;

  • Alto estrés y presión de combate: La probabilidad de un enfrentamiento militar directo con Irán, el estado de alerta constante y la amenaza de represalias devastadoras han afectado gravemente la moral de los marineros;

  • Reconocimiento de problemas psicológicos: El capitán admitió abiertamente que habían surgido serios problemas en la moral de los soldados y anunció que se habían reforzado los servicios de apoyo psicológico a bordo tras el incidente.

Un problema sistémico en la Marina de EE. UU.

Este incidente a bordo del USS Abraham Lincoln ha reavivado el debate sobre las misiones militares de larga duración del ejército estadounidense y su impacto en la salud del personal:

  • Meses de servicio de combate: Vivir en alta mar, lejos de la familia y bajo la amenaza real de ataques con misiles, está erosionando la estabilidad mental de los soldados jóvenes;

  • El coste de la confrontación con Irán: La política de Washington de aumentar su presencia militar en Oriente Medio se está convirtiendo no solo en un gran gasto financiero, sino también en una dura prueba para la salud mental de los soldados.

Aunque el mando militar afirma tener la situación bajo control, una crisis psicológica de este tipo durante una misión de combate se considera un factor que podría afectar gravemente la preparación operativa de las unidades.

USS Abraham LincolnDan KeelerMarina de EE. UU.IránSalud Mental
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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