Un robo « insólito » en Vietnam sacude las redes sociales (video)

En Nha Trang, una de las ciudades turísticas más famosas de Vietnam, ocurrió un crimen a la vez divertido y sorprendente, poco común en la historia criminal. Tras robar el costoso iPhone de una turista extranjera, el delincuente, al no poder usar el dispositivo, regresó al día siguiente junto a la víctima para intentar desbloquearlo.

Este comportamiento del ladrón, al enfrentarse al impecable sistema de seguridad de Apple, y los detalles del incidente están generando un intenso debate en las redes sociales.

El obstáculo de Face ID y el segundo «ataque»

Los detalles del inusual robo se desarrollaron de la siguiente manera:

Primer robo: Aprovechando el descuido de una turista en un centro vacacional, el criminal robó hábilmente su iPhone y huyó del lugar;

El problema de la contraseña y Face ID: Debido a que el sistema Face ID (reconocimiento facial) estaba activado en el iPhone robado, el delincuente no pudo venderlo ni acceder a la información que contenía;

Un regreso inesperado: Al día siguiente, el ladrón encontró a la víctima en la misma zona, se acercó a ella y, con el objetivo de desbloquear la pantalla mediante Face ID, apuntó el dispositivo al rostro de la mujer durante un segundo, desapareciendo nuevamente en cuanto el teléfono se desbloqueó.

Ola de criminalidad en Nha Trang: advierten a los turistas

Este incidente demostró una vez más que el nivel de seguridad en el balneario de Nha Trang está disminuyendo: