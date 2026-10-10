Un robo « insólito » en Vietnam sacude las redes sociales (video)
En Nha Trang, una de las ciudades turísticas más famosas de Vietnam, ocurrió un crimen a la vez divertido y sorprendente, poco común en la historia criminal. Tras robar el costoso iPhone de una turista extranjera, el delincuente, al no poder usar el dispositivo, regresó al día siguiente junto a la víctima para intentar desbloquearlo.
Este comportamiento del ladrón, al enfrentarse al impecable sistema de seguridad de Apple, y los detalles del incidente están generando un intenso debate en las redes sociales.
El obstáculo de Face ID y el segundo «ataque»
Los detalles del inusual robo se desarrollaron de la siguiente manera:
Primer robo: Aprovechando el descuido de una turista en un centro vacacional, el criminal robó hábilmente su iPhone y huyó del lugar;
El problema de la contraseña y Face ID: Debido a que el sistema Face ID (reconocimiento facial) estaba activado en el iPhone robado, el delincuente no pudo venderlo ni acceder a la información que contenía;
Un regreso inesperado: Al día siguiente, el ladrón encontró a la víctima en la misma zona, se acercó a ella y, con el objetivo de desbloquear la pantalla mediante Face ID, apuntó el dispositivo al rostro de la mujer durante un segundo, desapareciendo nuevamente en cuanto el teléfono se desbloqueó.
Ola de criminalidad en Nha Trang: advierten a los turistas
Este incidente demostró una vez más que el nivel de seguridad en el balneario de Nha Trang está disminuyendo:
Carteras, teléfonos y scooters en la mira: Los turistas extranjeros que visitan la ciudad se han quejado recientemente de un aumento drástico en los robos de carteras, arrebatos de teléfonos y el robo de scooters alquilados;
Medidas de la policía local: Las imágenes difundidas en redes muestran que las autoridades locales han intensificado las redadas para capturar a sospechosos en playas y zonas concurridas;
Recomendaciones para turistas: Los expertos recuerdan a los viajeros que se hospedan en los principales centros turísticos de Vietnam que no lleven objetos de valor a la vista en calles concurridas y que mantengan siempre activados los sistemas de seguridad de doble factor.
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