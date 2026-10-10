Una manzana inusual con una apariencia llamativa descubierta en Nueva Zelanda

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Una manzana inusual con una apariencia llamativa descubierta en Nueva Zelanda

Una manzana inusual que ha llamado la atención por su apariencia fue descubierta en Christchurch, Nueva Zelanda. El fruto es de color rojo por un lado y amarillo por el otro, como si hubiera sido pintado deliberadamente de dos colores.

Esta manzana única apareció entre un lote de la variedad «Red Braeburn» entregado en la tienda «Sunshine Corner Market», ubicada en el barrio de Mairehau. La clara separación de los colores en su piel ha dejado asombrados a los clientes.

Los expertos llaman a estas frutas inusuales «manzanas quimera». Este fenómeno se explica por la presencia de células con diferentes características genéticas dentro de la fruta. Los informes señalan que estas manzanas son extremadamente raras, siendo difícil encontrar una entre un millón.

El dueño de la tienda dice que, a pesar de llevar muchos años en el negocio de la fruta, nunca antes había visto una manzana así. Su aspecto inusual ha despertado un gran interés entre los clientes: algunos le toman fotos, mientras que otros traen a sus familias para verla con sus propios ojos.

Actualmente, la manzana se mantiene en el refrigerador para conservar su frescura. La administración de la tienda aún no ha tomado una decisión final sobre si conservarla como una pieza única o cortarla para ver si el interior también es de dos colores.

ChristchurchRed BraeburnManzana QuimeraSunshine Corner MarketNueva Zelanda
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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