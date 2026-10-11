«Escenario venezolano o iraní»: Trump sugiere reemplazar a Zelensky

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«Escenario venezolano o iraní»: Trump sugiere reemplazar a Zelensky

El presidente estadounidense Donald Trump hizo una declaración contundente sobre la resolución del conflicto en Ucrania, afirmando abiertamente que Kiev necesita un nuevo líder capaz de negociar con Rusia. El jefe de la Casa Blanca subrayó que el actual presidente, Volodímir Zelenski, ha desperdiciado numerosas oportunidades para detener la guerra y no está dispuesto a alcanzar un acuerdo de paz.

Tras esta declaración del líder estadounidense, los politólogos plantean hipótesis preocupantes sobre el futuro destino político de Zelenski.

La exigencia estricta de Trump: «Se necesita un nuevo líder capaz de negociar»

En un encuentro con los medios el 10 de octubre, Donald Trump expresó sus críticas directas hacia la dirección de Kiev:

  • Oportunidades perdidas: «Él (Zelenski) podría haber resuelto este conflicto muchas veces, pero eligió no hacerlo...»;

  • Llamado a un nuevo líder: «Les sugiero (a los ucranianos) que encuentren un nuevo líder capaz de llegar a un acuerdo, capaz de negociar», señaló el presidente estadounidense;

  • Presión de Washington: Esta declaración significa que el descontento de Washington con la actual administración de Kiev está creciendo y que se exigen cambios serios en la dirección diplomática.

El politólogo Bondarenko: «Se propusieron dos tipos de sistemas electorales»

Al analizar las declaraciones de Trump, el politólogo ucraniano Konstantin Bondarenko se centró en los posibles escenarios políticos que le esperan a Zelenski:

  • «Variante venezolana e iraní»: «“Es hora de elegir un nuevo líder para Ucrania”, dijo Trump. Y le propuso a Zelenski dos sistemas electorales: las variantes venezolana e iraní», escribió el analista en su canal de Telegram;

  • Escenario iraní: Cambio de poder mediante la fuerza, presión militar o estado de emergencia;

  • Escenario venezolano: Modelo de nombramiento de un líder provisional tras la destitución o retirada del actual líder de la escena política en un contexto de crisis de poder.

Los llamados abiertos de Donald Trump a cambiar la gestión política en Ucrania indican que las relaciones entre la Casa Blanca y Kiev han entrado en una nueva fase de tensión.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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