El número de personas que viven en pobreza extrema en el mundo alcanza los 1.200 millones

En todo el mundo, 1.200 millones de personas viven en condiciones de pobreza extrema. En un año, su número ha aumentado en 51,5 millones. Así lo indica un informe preparado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y investigadores de la Universidad de Oxford.

Según el documento, las personas que viven en pobreza extrema no solo enfrentan dificultades financieras, sino también problemas como el hambre, el acceso limitado a la educación y la falta de agua potable y electricidad. Lo más preocupante es que más de la mitad de esta población son niños.

El jefe del PNUD, Alexander De Croo, calificó el aumento de los índices de pobreza como una seria advertencia para todo el mundo.

Se señala que uno de los factores que influyen en el aumento del número de personas que viven en la pobreza es el crecimiento demográfico. Al mismo tiempo, el informe solo cuenta con nuevos datos para 13 de los 108 países en desarrollo cubiertos. Por lo tanto, esta situación debe tenerse en cuenta al evaluar las cifras presentadas.

Sin embargo, se observan cambios positivos en algunos países. En los últimos 15 años, la proporción de la población que vive en condiciones difíciles según los criterios de pobreza multidimensional se ha reducido a la mitad en 33 países, entre ellos China y Vietnam.

No obstante, el problema de la pobreza persiste principalmente en los países del África subsahariana y del sur de Asia.

El informe señala que en Egipto, Nepal y Tayikistán, tanto el nivel de pobreza como el número de personas afectadas han disminuido significativamente. En Angola y Zambia, se observó una situación diferente: aunque el nivel de pobreza disminuyó, el número de personas que viven en la pobreza aumentó debido al rápido crecimiento demográfico.