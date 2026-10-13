La pobreza vuelve a aumentar en el mundo: 1.200 millones de personas viven en la necesidad

El índice mundial de pobreza de la ONU ha aumentado por primera vez desde 2010. Según los datos publicados el 12 de octubre por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el número de personas que sufren diversas formas de pobreza en todo el mundo ha alcanzado los 1.200 millones.

El informe de 2026, preparado por el PNUD y la Iniciativa sobre Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford, señala que el número de personas que viven en condiciones de pobreza extrema ha aumentado en 51,5 millones respecto al año anterior.

El administrador del PNUD, Alexander De Croo, enfatizó que esta tendencia debe ser una advertencia seria para todo el mundo. Según él, detrás de las cifras estadísticas se esconden las vidas de millones de personas que sufren hambre, carecen de acceso a la educación, al agua potable y a la electricidad. Estos problemas están estrechamente relacionados y agravan las condiciones de vida de las personas.

El informe llama la atención sobre otra situación preocupante: más de la mitad de las personas que viven en pobreza extrema son niños. El PNUD ha señalado el crecimiento demográfico como una de las principales causas del aumento de estos indicadores.

Al mismo tiempo, hay un aspecto importante al evaluar los datos del informe. Solo se obtuvieron nuevos datos estadísticos de 13 de los 108 países en desarrollo incluidos en el estudio. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta el alcance de los datos al interpretar ciertos resultados.

A pesar del empeoramiento de los indicadores generales, también se han observado cambios positivos en algunos países. En los últimos 15 años, 33 países han logrado reducir a la mitad sus tasas de pobreza. Entre ellos se encuentran seis países del África subsahariana. China y Vietnam también figuran entre los países que han logrado los resultados más rápidos en la reducción de la pobreza.

El informe muestra que la lucha contra la pobreza sigue siendo urgente. Mejorar el acceso de millones de personas a alimentos, educación, agua potable y electricidad sigue siendo una de las tareas importantes de la comunidad internacional.