El presidente estadounidense Donald Trump respondió a preguntas cruciales sobre la guerra en Ucrania, el apoyo de Washington a Kiev y las posibles negociaciones de paz con Rusia. En un diálogo con la prensa, el jefe de la Casa Blanca confirmó oficialmente que Estados Unidos sigue proporcionando actualmente inteligencia estratégica a la parte ucraniana.

Al mismo tiempo, Trump entabló un debate interesante y polémico con los periodistas sobre los recientes ataques mutuos entre las partes en conflicto y las posibilidades de alcanzar un acuerdo de paz.

Inteligencia y condiciones para el alto el fuego

Donald Trump expresó su postura clara sobre la vigilancia y la ayuda de inteligencia de Washington en el conflicto:

Suministro de inteligencia: Según el presidente, Estados Unidos no ha detenido el proceso de proporcionar información operativa y de inteligencia esencial a Ucrania;

Control de violaciones del alto el fuego: «Si Rusia viola el acuerdo de alto el fuego, seré uno de los primeros en informarles», subrayó Trump.

Ataques energéticos: «Ucrania también había atacado objetivos un día antes»

Durante el diálogo con la prensa, Trump respondió de manera equilibrada y controvertida a la pregunta de los periodistas sobre los recientes ataques potentes realizados por Rusia:

La objeción del periodista: El periodista recordó que Rusia había lanzado el día anterior un ataque devastador contra seis importantes infraestructuras energéticas de Ucrania;

La respuesta de Trump: «Bueno, justo un día antes, Ucrania también había atacado numerosos objetivos», declaró, evaluando la situación como un intercambio de ataques bilaterales.

¿Por qué Putin quiere poner fin a la guerra más que nadie?

El punto más destacado de la conversación fue la pregunta sobre la confianza de Trump en la posición de Moscú:

Pregunta escéptica: Uno de los periodistas preguntó: «¿Por qué está tan convencido de que Putin quiere terminar la guerra más que Zelenski?»;

El factor de la experiencia en negociación: Trump respondió basándose en su experiencia: «Se trata de la capacidad de llegar a acuerdos. Eso es exactamente lo que he hecho durante toda mi vida y carrera».

Estas declaraciones del líder estadounidense muestran que Washington, sin cortar totalmente la ayuda a Kiev, está poniendo más énfasis en una estrategia de resolución del conflicto mediante negociaciones y acuerdos pragmáticos.