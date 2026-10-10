¿Qué acordaron Trump y Putin durante su llamada telefónica?

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¿Qué acordaron Trump y Putin durante su llamada telefónica?

Un giro diplomático inesperado ha tenido lugar en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, anunció que el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente estadounidense Donald Trump planean una reunión personal en un futuro próximo.

Esta declaración se produjo tras una importante llamada telefónica entre ambos líderes. La conversación no solo incluyó felicitaciones y debates políticos sobre Ucrania, sino que también concluyó con decisiones impactantes en el mercado energético.

Giro inesperado en el mercado energético: se levantan las restricciones al diésel

El resultado práctico más resonante de la llamada telefónica fueron las decisiones sobre el mercado de combustibles:

  • Suministro de 1,8 millones de toneladas: Donald Trump anunció que Rusia suministrará más de 1,8 millones de toneladas de diésel a los mercados estadounidense y mundial;

  • Decisión oficial del Departamento del Tesoro de EE. UU.: Tras el diálogo, el Departamento del Tesoro de EE. UU. levantó oficialmente las estrictas restricciones vigentes sobre el diésel ruso;

  • Vigencia hasta 2027: La flexibilización de las sanciones y la eliminación de las restricciones se establecieron hasta el 7 de abril de 2027.

Felicitaciones de cumpleaños y posiciones opuestas sobre Ucrania

Durante las negociaciones, también se discutió en detalle la seguridad internacional y la situación en el frente:

  • Felicitación personal: Trump felicitó sinceramente a Putin por su reciente cumpleaños;

  • La condición de Putin hacia Kiev: Cuando se planteó el tema de las conversaciones de paz sobre Ucrania, el presidente ruso afirmó que actualmente es imposible reanudar el diálogo debido a la postura adoptada por Kiev;

  • Instrucción de Trump: Tras esta respuesta, Donald Trump dio instrucciones a su equipo para transmitir directamente estas señales claras de Rusia a los líderes ucranianos.

Peskov: «Los líderes se reunirán pronto en persona»

Según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, las partes se están preparando para una reunión en persona con el fin de dar continuidad a los acuerdos alcanzados. Esta posible cumbre podría cambiar radicalmente no solo las relaciones entre Rusia y EE. UU., sino también la situación geopolítica mundial y la seguridad energética global.

Dmitri PeskovDonald TrumpRestricciones al diéselUcraniaGeopolítica
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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